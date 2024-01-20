«Слава и деньги Садьо меня не изменят». Аиша Тамба впервые поговорила с журналистами в статусе жены Мане

Аиша Тамба, новоиспеченная жена Садьо Мане, дала свой первый комментарий в качестве супруги знаменитого футболиста. Слова девушки передал Daily Mail ее родственник.

«Я с нетерпением жду начала своей новой жизни и знаю, что она будет совсем другой. Но я не чувствую никакого давления, потому что слава и деньги Садьо меня не изменят. Это не то, что меня интересует. Я останусь смиренным человеком, преданным своей вере.

Я не привыкла к такому вниманию ко мне, потому что наша семья живет очень скрытно. Мы не любим хвастаться и рассказывать о своей личной жизни.

Я очень приземленный человек, меня так воспитали, и ничего не изменится только благодаря этому браку. Но для меня большая честь быть теперь миссис Мане».

18-летняя Аиша должна закончить школу и сдать выпускные экзамены в Сенегале, прежде чем начать свою новую жизнь в Саудовской Аравии вместе с 31-летним Мане. По этой же причине новоиспеченным супругам пришлось отложить медовый месяц. Пока она все еще живет с 30 членами своей семьи в доме, который построил для них ее отец.

Как ранее стало известно, до бракосочетания Садьо и Аиша были знакомы несколько лет и поддерживали дружеские отношения на расстоянии.

В настоящее время экс-вингер «Ливерпуля» выступает на Кубке африканских наций и надеется помочь Сенегалу защитить свой чемпионский титул.