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📹Роналду вновь в центре внимания: засунул руку под майку, а затем вытер ее о лицо соперника

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Майкл Ричард Майкл Ричард
Футбол Футбол

Странный способ отомстить.

В субботу вечером 38-летний Криштиану Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии, причем сам игрок сделал дубль. Позже его заменили из-за травмы колена, но на тот момент счет уже был 2:1.

Португальца весь матч пытались вывести из себя. Когда форвард сравнял счет, бразильский футболист «Аль-Хилаля» Майкл Ричард спародировал знаменитое «SIUUUU» игрока. Экс-игрок «МЮ» не оценил.

Однако последнее слово было за пятикратным обладателем «Золотого мяча». Правда, способ сатисфакции он выбрал, мягко говоря, спорный.

На кадры видео попало, как Роналду находится под плотной опекой защитника Али Аль-Булайхи. Это настолько не понравилось Криштиану, что он засунул руку под майку, вытер ей потную спину, а затем приложил к лицу саудовца.

Аль-Булайхи был в ярости от такого поступка. Он размахивал руками, но дальнейших действий не предпринял. Криш явно был доволен своей пакостью, ведь никаких санкций от судьи не последовало.

Защитник «Аль-Хилаля» Аль-Булайхи в уже добавленное время спас свою команду после удара Роналду, однако спустя шесть минут тот все же принес победу «Аль-Насру».

Шалость удалась?

2 комментария

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Игорь Климов
Кринж7 просто фуууу, это низкий поступок.
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Oleg
Тренды мировых соц.сетей:
Месси 11,8 миллионов твиттов, ретвиттов за последние 5 дней.
Мбаппе 4,8
Роналду 3
Неймар 2,8

У меня вопрос, почему фан база кринжа его считает самым популярным?
Это я не говорю о том, что стадионы пустые, роналду не может продать матч со своим участием. В той же Португалии и Японии на стадионах та же картина.
Sportsskeeda озвучила лидеров по продажам атрибутики в мире:
1.Месси
2.Роналду

Где его 600 миллионов подписчиков, или они все таки фейковые?)))
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