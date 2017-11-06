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    Sports.ru
    baltika

    Об испанском футболе
    новости, превью, прогнозы
      Автор Fut Liga

      Трансферные ожидания

      Кажется, будет очень весёлая трансферная зима. Разговоров множество, какие-то сбудутся. Некоторые уже сбылись.
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      Автор Fut Liga

      Трансферные новости

      Тихо прошедший трансфер Паулиньо в Барселоны между тем оказался четвертым в списке самых дорогих трансферов клуба
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      Автор Fut Liga

      География Сегунды Б

      Антикоррупционная операция вызвала изрядную неразбериху у футбольных властей Испании. Если обе Ла Лиги отделались переносом на один день жеребьевки своих турниров(состоится в пятницу, 21 июля), потому что этот процесс курирует ЛФП, то скромные Сегунда Б и Терсера пока даже не имеют утвержденных составов своих групп. Хотя это и является простой формальностью, но именно сегодня Сегунда Б должна была получить добро от Королевской федерации футбола на то, что Комиссия утвердила еще 11 июля.
      +1
      Автор Fut Liga

      Испания на дамском ЧЕ

      Испания не входит в число фаворитов чемпионата, но вполне может стать открытием турнира.
      +2
      Автор Fut Liga

      Коррупция в испанском футболе

      Правоохранительные органы Испании проводят антикоррупционную операцию против Федерации футбола Испании и ее главы.👀 На данный момент подтвержден арест четырех человек, хотя их общее количество может приближаться к двенадцати.
      +1
      Автор Fut Liga

      Трансферный вторник

      ✅Челси вступает в борьбу за Витоло.⚡️⚡️⚡️ ✅The Sun обьявили о соглашении между Хамесом и МЮ.
      +4
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