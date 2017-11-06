Об испанском футболе

11 февраля, 17:12 Автор Fut Liga Сразу три команды потеряли лидеров Сразу три команды Примеры остались без своих лидеров на долгий срок.

2 января, 21:29 Автор Fut Liga Трансферные ожидания Кажется, будет очень весёлая трансферная зима. Разговоров множество, какие-то сбудутся. Некоторые уже сбылись.

15 августа 2017, 19:48 Автор Fut Liga Трансферные новости Тихо прошедший трансфер Паулиньо в Барселоны между тем оказался четвертым в списке самых дорогих трансферов клуба

20 июля 2017, 18:58 Автор Fut Liga География Сегунды Б Антикоррупционная операция вызвала изрядную неразбериху у футбольных властей Испании. Если обе Ла Лиги отделались переносом на один день жеребьевки своих турниров(состоится в пятницу, 21 июля), потому что этот процесс курирует ЛФП, то скромные Сегунда Б и Терсера пока даже не имеют утвержденных составов своих групп. Хотя это и является простой формальностью, но именно сегодня Сегунда Б должна была получить добро от Королевской федерации футбола на то, что Комиссия утвердила еще 11 июля.

18 июля 2017, 18:25 Автор Fut Liga Испания на дамском ЧЕ Испания не входит в число фаворитов чемпионата, но вполне может стать открытием турнира.

18 июля 2017, 18:22 Автор Fut Liga Коррупция в испанском футболе Правоохранительные органы Испании проводят антикоррупционную операцию против Федерации футбола Испании и ее главы.👀 На данный момент подтвержден арест четырех человек, хотя их общее количество может приближаться к двенадцати.