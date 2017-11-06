Об испанском футболе

Сразу три команды Примеры остались без своих лидеров на долгий срок.
Кажется, будет очень весёлая трансферная зима. Разговоров множество, какие-то сбудутся. Некоторые уже сбылись.
Сегодня много новостей из лазаретов👀
Тихо прошедший трансфер Паулиньо в Барселоны между тем оказался четвертым в списке самых дорогих трансферов клуба
Испания не входит в число фаворитов чемпионата, но вполне может стать открытием турнира.
Правоохранительные органы Испании проводят антикоррупционную операцию против Федерации футбола Испании и ее главы.👀
На данный момент подтвержден арест четырех человек, хотя их общее количество может приближаться к двенадцати.
✅Челси вступает в борьбу за Витоло.⚡️⚡️⚡️
✅The Sun обьявили о соглашении между Хамесом и МЮ.