Изучение ставок на футбол

1 февраля, 07:56 Автор Frezerford Итоги недели №3 Пока что самая неудачная неделя, 21 ставка не прошла, 11 ставок прошло. Не смотря на все это играю все равно в плюс.

25 января, 09:29 Автор Frezerford Немного о пятом выпуске «Триумфатора» О том как под впечатлением от выпуска ходил два дня, о построении своей первой модели монте-карло, и о том что начинаю понимать какой херней занимаются большинство аналитиков и я тут тем более.

23 января, 07:17 Автор Frezerford Итоги недели №2 О том как увеличил банк в полтора раза за 50 ставок. Итоговый рои после 50-ти ставок за 2 недели 25,8%. После 55-ти ставок банкрол увеличился с 2000 у.е до 2947у.е. И немного о том какой я хреновый аналитик, но почему-то играю пока в плюс)

19 января, 07:25 Автор Frezerford Неделя №2 В статье описаны вкратце разборы некоторых матчей этих выходных с применением знаний полученных от «триумфаторов». Вест Хэм Юнайтед - Борнмут, Герта Берлин - Боруссия Дортмунд, Лас Пальмас - Валенсия

15 января, 10:42 Автор Frezerford Итоги недели №1 О том как все хорошо у меня в Англии и Испании, и плачевно в Германии. Первые 24 (немного упустил что тур Итальянский играется в эти выходные) ставки на футбол и рои +17%.

12 января, 08:10 Автор Frezerford Неделя №1 В статье описаны вкратце разборы некоторых матчей этих выходных с применением знаний полученных от «триумфаторов». Кристал Пэлас - Бёрнли, Хаддерсфилд Таун - Вест Хэм Юнайтед, Аталанта - Наполи, Кёльн - Боруссия Мёнхенгладбах.

11 января, 12:46 Автор Frezerford Начало Первый пост о том как я сделал первую ставку и попал.