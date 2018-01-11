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    baltika

    Изучение ставок на футбол
    Пробуем научиться зарабатывать ставками на футбол
      Автор Frezerford

      Итоги недели №3

      Пока что самая неудачная неделя, 21 ставка не прошла, 11 ставок прошло. Не смотря на все это играю все равно в плюс.
      +5
      Автор Frezerford

      Немного о пятом выпуске «Триумфатора»

      О том как под впечатлением от выпуска ходил два дня, о построении своей первой модели монте-карло, и о том что начинаю понимать какой херней занимаются большинство аналитиков и я тут тем более.
      +9
      Автор Frezerford

      Итоги недели №2

      О том как увеличил банк в полтора раза за 50 ставок. Итоговый рои после 50-ти ставок за 2 недели 25,8%. После 55-ти ставок банкрол увеличился с 2000 у.е до 2947у.е. И немного о том какой я хреновый аналитик, но почему-то играю пока в плюс)
      +8
      Автор Frezerford

      Неделя №2

      В статье описаны вкратце разборы некоторых матчей этих выходных с применением знаний полученных от «триумфаторов». Вест Хэм Юнайтед - Борнмут, Герта Берлин - Боруссия Дортмунд, Лас Пальмас - Валенсия
      +5
      Автор Frezerford

      Итоги недели №1

      О том как все хорошо у меня в Англии и Испании, и плачевно в Германии. Первые 24 (немного упустил что тур Итальянский играется в эти выходные) ставки на футбол и рои +17%.
      +7
      Автор Frezerford

      Неделя №1

      В статье описаны вкратце разборы некоторых матчей этих выходных с применением знаний полученных от «триумфаторов». Кристал Пэлас - Бёрнли, Хаддерсфилд Таун - Вест Хэм Юнайтед, Аталанта - Наполи, Кёльн - Боруссия Мёнхенгладбах.
      +9
      Автор Frezerford

      Начало

      Первый пост о том как я сделал первую ставку и попал.
      +7
      Автор Frezerford

      Введение

      Немного о том зачем все это
      +5
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