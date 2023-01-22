Ди Мария − лучший, Шченсны − худший. Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Аталанты»

Вновь пропустили слишком много голов.

«Ювентус и «Аталанта» в последнем воскресном матче Серии А выдали шквал голов. Бергамаски явно приехали в Турин не прохлаждаться, а за тремя очками. И это несмотря на то, что команда Гасперини сейчас находится не в лучшей форме.

«Юве» пытался ответить на поле и за разгром от «Наполи» (1:5), и за то, что произошло за пределами поля − в судах. Получилось лишь отчасти. Бьянконери показали, что умеют играть ярко и могут забивать больше одного гола, но при этом детские ошибки привели к трем голам в свои ворота.

Лучший игрок матча − Анхель Ди Мария. И дело не столько в реализованном пенальти, а в том, что именно присутствие аргентинца делало на поле разницу. После его умной скидки забил Данило, так что у хавбека «1+1». Он отыграл 74 минуты, но именно когда заметно подустал, «Юве» стало получаться куда меньше.

Худший игрок матча − Войчех Шченсны. Поляк сегодня явно был не в своей тарелке. Все голы не были из разряда тех, что нельзя взять, а первый − чистая ошибка вратаря. К сожалению, в футболе не принято менять вратарей в перерыве игры.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча с «Аталантой»? Пишите в комментариях.