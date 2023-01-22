Туринская Старушка
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Ди Мария − лучший, Шченсны − худший. Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Аталанты»

Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Ювентус Ювентус
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
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Вновь пропустили слишком много голов.

«Ювентус и «Аталанта» в последнем воскресном матче Серии А выдали шквал голов. Бергамаски явно приехали в Турин не прохлаждаться, а за тремя очками. И это несмотря на то, что команда Гасперини сейчас находится не в лучшей форме.

«Юве» пытался ответить на поле и за разгром от «Наполи» (1:5), и за то, что произошло за пределами поля − в судах. Получилось лишь отчасти. Бьянконери показали, что умеют играть ярко и могут забивать больше одного гола, но при этом детские ошибки привели к трем голам в свои ворота.

Лучший игрок матча − Анхель Ди Мария. И дело не столько в реализованном пенальти, а в том, что именно присутствие аргентинца делало на поле разницу. После его умной скидки забил Данило, так что у хавбека «1+1». Он отыграл 74 минуты, но именно когда заметно подустал, «Юве» стало получаться куда меньше.

Худший игрок матча − Войчех Шченсны. Поляк сегодня явно был не в своей тарелке. Все голы не были из разряда тех, что нельзя взять, а первый − чистая ошибка вратаря. К сожалению, в футболе не принято менять вратарей в перерыве игры.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча с «Аталантой»? Пишите в комментариях.

6 комментариев

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Serzo 79
Не могу смотреть спокойно на Миретти.Это полное дно.Туда же Кин и Локателли
0
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Vadim Vadiara
Ответ Exorcium
Так кто же все же худший, Щесный с оценкой 6.0 или Рабьо с оценкой 5.9 ? ))
Навскидку, худший-Сандро...
0
0
0
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Exorcium
Так кто же все же худший, Щесный с оценкой 6.0 или Рабьо с оценкой 5.9 ? ))
+2
0
+2
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Асыл Ажигалиев
Шченсны может и виноват в 1 голе но последующие 2 не его вина. Худший был Сандро. Просто ужас. Совсем не умеет играть в штрафной. Да и вообще раньше у нас атака была беззубой а сейчас и защита совсем беззубая. Стоят и ждут пока соперник мяч сам отдаст. Сегодня Ди Мария показал что значит мировой класс. Даже в отборе участвовал. Хуана очень не хватало весь новый год. Надеюсь вернется на былой уровень. Он единственный кто успевал везде и в атаке и в защите.
0
-1
-1
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ForzaGandzasar
Костич совсем видно не было, завышена оценка. Фаджоли сегодня играл классно. А вот Миретти не тянет уровень Юве.
+4
-1
+3
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JUVE⚽️NTUS
Не знаю в каком состоянии Аталанта, но сегодня на игру Ювентуса было интересно и приятно смотреть! Судья прилично чудил, не без этого, но вроде косячить в обе стороны, так что эту ничью считаю как маленькую победу!!! Хотя ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОБЕЖДАТЬ по игре!
Forza Juventus⚪️🇮🇹⚫️!!!
+3
-1
+2
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