вчера, 22:24 Автор Антон Соколов «Форест Грин Роверс» – клуб, разрушающий стереотипы Стадион городка Нейлсуорт с населением в 5800 человек, освещается и снабжается электроэнергией через солнечные батареи и ветряные турбины. Животная пища в меню отсутствует. Клубную эмблему подправили. На форме появились зеленые полосы. Органическая трава, биоразлагаемая сетка ворот, есть специальное оборудование, перерабатывающее дождевую воду. На спинах игровой формы красуется логотип Общества охраны морской фауны.