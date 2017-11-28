Пишу и вы пишите о футболе:)

Промес всего коснулся мяча 63 раза и сделал 46 передач, то есть играл в основном в одно касание. Из 46 передач он сделал 9 вперёд и только одна не прошла, а две прошли и стали голевыми.

Очень коротко-коротко про «ЛУЧШЕ БЫ ЦСКА ДОСТОЙНО ПРОИГРАЛ, ЧЕМ ТАК ПОЗОРНО ВЫИГРАЛ!». Судья не ошибался на поле, а был предвзят. Он поставил пенальти, в том случае, где 0,0000N% судей поставят также пенальти. Честно сказать, я болел за ЦСКА до пенальти. Даже в первом тайме 100% пенальти (Васин схватил руками игрока) - я счёл ошибкой судьй. И в момент пенальти, я решил - пробьёт мимо, болею дальше, если демонстративно мимо - то команда попадает в ТОP-5 самых любимых команд. В створ - я этот клуб не считаю из России. Витиньо пробил в створ, под перекладину - как обычный раб, играющи...