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    baltika

    Пишу и вы пишите о футболе:)
    Просто и интересно узнать ваше мнение)
      Автор Kirill Tolmachev

      Проясните про «Ростов» и премиальные Ерохина

      Мне очень непонятно с Ерохиным ситуация. Что это за премиальные в 25 миллионов рублей? Премиальные за результаты в турнирах, то их получает вся команда. Но возьмём самый минимум игроков - 14(11 на поле+ 3 замены)= 350 000 000 руб. Предположим, что тренеры и персонал были без премиальных. Но я помню, что в 2016 году «Ростов» испытывал финансовые проблемы и некоторые игроки покинули состав. Опять же у всех были контракты, у Ерохина до 2019 года. Не уверен, что игроки играли за 1000 долларов в месяц, намного больше + бонусы и у самого клуба много расходов. Мне интересно и другое, скол...
      +18
      7
      Автор Kirill Tolmachev

      Расскажите про правила пенальти?

      Возможно, я что-то не знаю, но насколько помню, что до касания бьющего пенальти - никто не имеет право входить в штрафную и вратарь выходить из ворот или не так? Если пенальти отбит и гол забивают на добивание, при этом игроки бьющей команды зашли раньше удара - то гол отменяется и ставится свободный? Ну вот вчера СКА-Хабаровск - Локомотив, дают пенальти на добавленной минуте. Я могу согласиться, что пенальти был, хотя Самедов упал от более серьезного толчка и там дали, как симуляция. Но скажите, вот и защитники и вратарь стоят согласно правилам: А вот с другой стороны игрок Локомотива:
      -8
      32
      Автор Kirill Tolmachev

      Ничья Спартака - это ошибка Карреры

      В ничье Спартака полностью виноват Каррера и весь тренерский штаб>>После забитого гола, именно он дал указание опуститься игрокам - нельзя делать, если атакуешь 83 минут, то надо атаковать, когда ты взвинтил темп, то можно перестроиться на контратаку заменой нападающего на защитника, но если нет замен -то нельзя сбрасывать давление,так как не только концентрация теряется, но и ноги забиваются И Спартак играл с 83 минуты, как на ватных ногах, пока Каррера объяснял как играть Зобнину, а тот другим - случился момент и спас Глушаков, потом там, где был Петкович и снимал мячи - не доиграл Мел...
      -7
      5
      Автор Kirill Tolmachev

      Итоговая схема игроков Спартака и Севильи!

      Спартак выдержал. Единственное, что Ещенко высоко играл и практически все опасные моменты в ворота Спартака приходили с его фланга, но с его и благодаря ему было забито два мяча. Центральные защитники, очень чётко отыграли. А Севилья поплыла, играла высоко - защитники играли в опорных зонах, но из-за владения мячом. Вся атакующая мощь собралась в одном месте и больше мешала друг другу, чем создавала моменты у ворот Спартака. Да моменты были, но лишь когда они разбегались по полю. Схема за 90 минут:
      +4
      2
      Автор Kirill Tolmachev

      Испанский разбор Промеса!

      Промес всего коснулся мяча 63 раза и сделал 46 передач, то есть играл в основном в одно касание. Из 46 передач он сделал 9 вперёд и только одна не прошла, а две прошли и стали голевыми.
      +39
      5
      Автор Kirill Tolmachev

      Три игрока Спартака в контратаке после углового сделали гол, вот такой прикол!

      Спартак забил первый гол в контратаке с углового и ему хватило Ещенко, Промеса, Самедова. Ещенко вынес на Промеса с углового и Ещенко навесил на Промеса.Половину поля протащил мяч Самедов,после стеночки с Промесом. Интересно мемы будут, как три игрока порвали всю оборону или их рисуют, когда Спартак проваливается?
      +91
      14
      Автор Kirill Tolmachev

      Каррера сделал выводы и сделал всё правильно

      Мало, кто обратил на маленькую деталь вещь, он заменил Фернандо на Попова на 73 минуте, чтобы команда не прижималась. Убрал опорника на атакующего полузащитника.
      +73
      24
      Автор Kirill Tolmachev

      Лучше бы ЦСКА достойно проиграл, чем так позорно выиграл

      Очень коротко-коротко про «ЛУЧШЕ БЫ ЦСКА ДОСТОЙНО ПРОИГРАЛ, ЧЕМ ТАК ПОЗОРНО ВЫИГРАЛ!». Судья не ошибался на поле, а был предвзят. Он поставил пенальти, в том случае, где 0,0000N% судей поставят также пенальти. Честно сказать, я болел за ЦСКА до пенальти. Даже в первом тайме 100% пенальти (Васин схватил руками игрока) - я счёл ошибкой судьй. И в момент пенальти, я решил - пробьёт мимо, болею дальше, если демонстративно мимо - то команда попадает в ТОP-5 самых любимых команд. В створ - я этот клуб не считаю из России. Витиньо пробил в створ, под перекладину - как обычный раб, играющи...
      -48
      59
      Автор Kirill Tolmachev

      РЕБУС ПРО ЛИМИТ!!!

      Почему молчит Спартак, ЦСКА с Локомотивом?! 100% - это не выгодно сборной России! Кому выгодно было принятия лимита?!
      +75
      41
      Автор Kirill Tolmachev

      Хитрозачатый Зенит и стадион ему построили и игроков он купил на «правильные» деньги

      Начнём с трансферов Зенита, точнее с покупок на 85млн.евро, такое было только во время покупки Халка и Витселя: Команде, которой стадион построило государство за счёт детей и больных: А зачем передаёт?! Чтобы через год у Зенита было на трансферы лишних 20-30 миллионов евро, так как «Газпром» не может вложить. Трансферный бюджет формируется из заработка клубом - это продажа игроков, атрибутики, небольший % от спонсора и доход от СОБСТВЕННОГО стадиона. Вот им и дарят стадион, если аргентинцы не оправдают себя. Сейчас аргентинцев купили за счёт проданных Халка,Витселя и Гарая - Халка ...
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