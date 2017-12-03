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    Sports.ru
    baltika

    актуальный футбол
    новости российского и мирового футбола
      Автор fanat28

      РФПЛ 21 тур Лидер против чемпиона

      Российская премеьр- лига.возвращается.Уже в это воскресенье на стадионе «РЖД Арена» состоится матч, исход которого может решить судьбу чемпионства. Лидер сезона Локомотив примет действующего чемпиона России Спартак.Начало встречи в 16:30
      +1
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      Автор fanat28

      Лига Европы УЕФА. Красно-белая битва

      Сегодня чемпион страны московский Спартак в рамках 1/16 финала Лиги Европы на своём поле примет Атлетик из Бильбао.Начало встречи в 21 0:0
      0
      Автор fanat28

      Лига Чемпионов 1/8 финала Реал- ПСЖ. Битва титанов

      Сегодня вечером нас ожидает самый интригующий матч текущего розыгрыша Лиги Чемпионов .Действующий обладатель трофея мадридский Реал на своём поле примет французский ПСЖ .Начало встречи в 22:45 по московскому времени.
      +7
      Автор fanat28

      Лига Европы УЕФА Битва в Белграде

      Сегодня московскому ЦСКА в рамках 1 16 финала Лиги Европы предстоит встреча с самым титулованным клубом Сербии Црвеной Звездой.Матч пройдёт на стадионе Райко- Митич. Начало встречи в 20 0:0 по московскому времени.
      +6
      Автор fanat28

      Лига Наций УЕФА. Большой футбольный раскол

      24 января 2018- день рожденья- нового футбольньного турнира. Лиги Наций.Я не буду ещё раз подробно пересказывать его формулу.Цель проста и понятна- востановление баланса в европейском футболе»Для того чтобы условный Сан Марино соревновавался с командами равными себе по классу а не был к примеру поставщиком очков для сборной Германии.Всё это кажется ннесомненным плюсом «маленьких стран»Ещё одним плюсом нового турнира является то, что теперь будущему хлзяину европейского первенства не придётся искать сильного спаринг- партнёра для подготовки к турниру и платить ему за это день...
      +8
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      Автор fanat28

      ЧМ 2018 Группа Уругвай

      В заключительном матче группового этапе ЧМ сборной России на «Самара- Арене»предстоит сыграть со сборной Уругвая.
      +8
      Автор fanat28

      ЧМ 2018 Группа А Египет

      19 июня в Самаре пройдёт второй матч России в котором она встретится со сборной Египта.
      +6
      Автор fanat28

      Чм 2018 Группа А Саудовская Аравия

      1 декабря в Кремле состоялась жеребьёвка группового турнира.Все команды узнали своих соперников.В этом цикле обзоров предлагаю по рассуждать об итоговом расположении команд в группах.Начнём с группы А и первого соперника сборной России Саудовской Аравии
      +7
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      Автор fanat28

      Не вспыхнувшие звёзды РФПЛ

      Уже через несколько часов пройдёт главное футбольное событие года.В Кремле пройдёт жеребьёвка груповогго турнира ЧМ 2018. А кто же не поедет на мундиаль в Россию.Представляю вам сборную из 11 футболистов- легионеров РФПЛ чьи страны не попали на главное событие четырёхлетия.
      +1
      Автор fanat28

      Возвращение чемпиона

      Вчера на Открытие Арене состоялся пожалуй самый яркий матч текущего сезона.Спартак принимал Зенит.Команды начали без раскачки.Уже на 16 минуте Луис Адриано оказавшись в полном одиночестве перед штрафной питерцев забивает гол.Но судья не засчтывает его из-за явного офсайда.»Казалось сработает старое футбольное правило.»Не забиваешь ты»Но не тут то было.Буквально в следующей атаке хозяева открыли счёт После филигранного навеса Комбарова Самедов выпрыгивает выше всех и головой пробивает под дальнюю штангу 1.0.Ошарешеный Зенит бросился было отыгрываться. но на 30 минуте пропустил...
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