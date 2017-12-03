актуальный футбол

Российская премеьр- лига.возвращается.Уже в это воскресенье на стадионе «РЖД Арена» состоится матч, исход которого может решить судьбу чемпионства. Лидер сезона Локомотив примет действующего чемпиона России Спартак.Начало встречи в 16:30

Сегодня московскому ЦСКА в рамках 1 16 финала Лиги Европы предстоит встреча с самым титулованным клубом Сербии Црвеной Звездой.Матч пройдёт на стадионе Райко- Митич. Начало встречи в 20 0:0 по московскому времени.

Вчера на Открытие Арене состоялся пожалуй самый яркий матч текущего сезона.Спартак принимал Зенит.Команды начали без раскачки.Уже на 16 минуте Луис Адриано оказавшись в полном одиночестве перед штрафной питерцев забивает гол.Но судья не засчтывает его из-за явного офсайда.»Казалось сработает старое футбольное правило.»Не забиваешь ты»Но не тут то было.Буквально в следующей атаке хозяева открыли счёт После филигранного навеса Комбарова Самедов выпрыгивает выше всех и головой пробивает под дальнюю штангу 1.0.Ошарешеный Зенит бросился было отыгрываться. но на 30 минуте пропустил...