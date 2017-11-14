Футбол: цифры, факты и юмор

7 марта, 19:18 Автор Proffy Буффон в ЛЧ Немного по главному матчу вечера. Уэмбли. Тоттенхэм - Ювентус. На текущий момент, сухие матчи в ЛЧ у вратарей: 1. Икер Касильяс - 57 (вчера ещё приподнял рекордную планку) 2. Эдвин ван дер Сар - 51 (закончил карьеру несколько лет назад) 3. Джанлуиджи Буффон - 49 (сегодня должен выйти в стартовом составе)

4 ноября 2017, 01:01 Автор Proffy Кокорин прерывает безничейную серию Зенита в еврокубках Получается, что Зенит в Европе сыграл 23 матча подряд без мирного исхода, два полных евросезона с хвостиком.

4 ноября 2017, 00:49 Автор Proffy Немного о хоккее Вячеслав Фетисов шутил, что грубый и чёрствый Виктор Тихонов задействовал не весь свой организм, а потому стал бы прекрасным...