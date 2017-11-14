Футбол: цифры, факты и юмор

Немного по главному матчу вечера.
Уэмбли. Тоттенхэм - Ювентус.
На текущий момент, сухие матчи в ЛЧ у вратарей:
1. Икер Касильяс - 57 (вчера ещё приподнял рекордную планку)
2. Эдвин ван дер Сар - 51 (закончил карьеру несколько лет назад)
3. Джанлуиджи Буффон - 49 (сегодня должен выйти в стартовом составе)
Немного цифр Златана. Он ведь буквально расцвёл после 30-ти!
История любит кольцевать события.
Когда-то дебютирующий за свою сборную Буффон...
Получается, что Зенит в Европе сыграл 23 матча подряд без мирного исхода, два полных евросезона с хвостиком.
Вячеслав Фетисов шутил, что грубый и чёрствый Виктор Тихонов задействовал не весь свой организм, а потому стал бы прекрасным...