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    Футбол: цифры, факты и юмор
    Короткие заметки о футболе и немного юмора))
      Автор Proffy

      Буффон в ЛЧ

      Немного по главному матчу вечера. Уэмбли. Тоттенхэм - Ювентус. На текущий момент, сухие матчи в ЛЧ у вратарей: 1. Икер Касильяс - 57 (вчера ещё приподнял рекордную планку) 2. Эдвин ван дер Сар - 51 (закончил карьеру несколько лет назад) 3. Джанлуиджи Буффон - 49 (сегодня должен выйти в стартовом составе)
      -1
      Автор Proffy

      Немного о хоккее

      Вячеслав Фетисов шутил, что грубый и чёрствый Виктор Тихонов задействовал не весь свой организм, а потому стал бы прекрасным...
      +2
      Автор Proffy

      Рекорд посещаемости

      Футбол - 199854 зрителя (официальная цифра) - Рио, «Маракана», финал ЧМ-1950. Но для спорта в целом - 350 тысяч пришли 10 лет назад на...
      +2
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