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    Sports.ru
    baltika

    Фигурное катание
    Мой взгляд на события, происходящие в мире фигурного катания
      Автор Зеленая Эвглена

      «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!» или ход четверным лутцем гроссмейстера Рукавицына

      В короткой программе мужского индивидуального турнира потрясением стало даже не триумфальное возвращение Юдзуру Ханю, а обидная неудача Нейтана Чена, отбросившая его на 17-ое место и перекрывшая путь к пьедесталу. Однако еще до последней разминки сильнейших Дмитрий Алиев прыгнул-таки многообещанный и долгожданный четверной лутц в каскаде и вплотную приблизился к символическому рубежу в 100 баллов за короткую программу! Евгений Рукавицын проявил себя искусным стратегом после чемпионата России. Несмотря на уверенные обещания усилить прыжковый набор Дмитрия четверным лутцем, Рукавицын прекрасно ...
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      Автор Зеленая Эвглена

      “Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!” или сверхзадача Коляды на командном турнире ОИ-2018

      Так уж вышло, что вся ответственность за командное серебро фигуристов из России легла на плечи Михаила Коляды. Результат именно его короткой программы не дает спокойно жить всей стране. Третьи позиции танцевальной пары Боброва/Соловьев и спортивной пары Забияко/Энберт воспринимаются как должное – спортсмены выступили на максимуме. Претензий никто не предъявляет. Совсем другое дело Коляда. Однако вряд ли состав участников командного турнира среди одиночников в КП можно назвать шуточным – Шома Уно, Нейтан Чен, Патрик Чан и др. Мишу Коляду упрекают в том, что его соперники развалилис...
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      Автор Зеленая Эвглена

      Четверной лутц и максималист Коляда

      На Михаила Коляду и его команду обрушился шквал критики за неудачное и даже трагичное выступление в короткой программе командного турнира на Олимпиаде. С учетом того, что тренерская команда Коляды уже знала о том, как выступили его основные соперники из основных команд-претендентов на командное золото – Патрик Чан и Нейтан Чен, – вполне уместны вопросы о том, почему не было принято решение об упрощении программы и не сделана ставка на качественное исполнение более простых элементов. Однако команда Коляды пошла на риск, который был в определенной мере оправдан. При удачном прокате ...
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      Автор Зеленая Эвглена

      Неуловимый четверной лутц или как великий комбинатор Рукавицын всех перехитрил

      Результаты декабрьского чемпионата России по фигурному катанию вызвали волну обсуждений относительно перетендентов на олимпийские путевки у мужчин. На две путевки претендовали, главным образом, четыре фигуриста: Михаил Коляда и Сергей Воронов, занявшие соответственно 3 и 4 места в Финале Гран-При, Александр Самарин, который на этапах Гран-При завоевал бронзовую медаль и остановился в шаге от пьдестала, а также Дмитрий Алиев, который из-за травмы не смог реализовать свой потенциал в полную силу в первой половине сезона. Неудачные прокаты произвольной программы «великолепной четверки»...
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