Фигурное катание

17 февраля, 13:35 Автор Зеленая Эвглена «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!» или ход четверным лутцем гроссмейстера Рукавицына В короткой программе мужского индивидуального турнира потрясением стало даже не триумфальное возвращение Юдзуру Ханю, а обидная неудача Нейтана Чена, отбросившая его на 17-ое место и перекрывшая путь к пьедесталу. Однако еще до последней разминки сильнейших Дмитрий Алиев прыгнул-таки многообещанный и долгожданный четверной лутц в каскаде и вплотную приблизился к символическому рубежу в 100 баллов за короткую программу! Евгений Рукавицын проявил себя искусным стратегом после чемпионата России. Несмотря на уверенные обещания усилить прыжковый набор Дмитрия четверным лутцем, Рукавицын прекрасно ...