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    Околофутбольный разбор
    Новости о самом популярном виде спорта
      Автор Диванный дьявол

      Летняя рокировка в Атлетико ?!

      Февраль. Испания. Зимнее трансферное окно закрыто!Теперь пора думать кем усилить состав на следующий сезон. Летний переход лидера команды Антуана Гризманна вопрос практически решенный, не зря каталонцы придержали №7 для француза. Легенда матрасников Фернандо Торрес, с возвращением Диего Косты, получает все меньше времени и начинает выражать недовольство.Так же ходят слухи о том, что Суонси интересуется Кевином Гамейро, а Валенсия хочет выкупить Лусиано Вьетто. В связи с такими слухами Атлетико рассатривает : Тимо Вернер (РБ Лейпциг, Германия) - 60 000 000 млн. евро, согласно сайту transfermark...
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      Автор Диванный дьявол

      Лига Чемпионов. Кто с кубком? А кто у телевизора?

      «Это футбол, чёрт возьми!». Алекс Фергюсон после победы над «Баварией» в финале Лиги чемпионов в 1999 году. Будет-ли что-то подобное в этом году?
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