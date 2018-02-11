Околофутбольный разбор

Февраль. Испания. Зимнее трансферное окно закрыто!Теперь пора думать кем усилить состав на следующий сезон. Летний переход лидера команды Антуана Гризманна вопрос практически решенный, не зря каталонцы придержали №7 для француза. Легенда матрасников Фернандо Торрес, с возвращением Диего Косты, получает все меньше времени и начинает выражать недовольство.Так же ходят слухи о том, что Суонси интересуется Кевином Гамейро, а Валенсия хочет выкупить Лусиано Вьетто. В связи с такими слухами Атлетико рассатривает : Тимо Вернер (РБ Лейпциг, Германия) - 60 000 000 млн. евро, согласно сайту transfermark...