Регламент Евро-2024: что считают при равенстве очков, как формируется рейтинг третьих мест?

Правила.

Наступает третий тур Евро-2024 – традиционное время подсчета раскладов. В эпоху расширения чемпионата Европы до 24 команд это еще более веселое занятие, чем прежде: в плей-офф выходят 4 из 6 команд с третьего места, и считать вероятности нужно не только в борьбе за 1-2 места в каждой группе, но и в сводной таблице третьих команд.

Например, помните ли вы, что сборная Португалии два раза подряд протискивалась в плей-офф именно с третьего места? В 2016-м Криштиану Роналду и его команда выиграли турнир, а на прошлом Евро сразу отлетели от Бельгии.

Что происходит при равенстве очков в группе?

Критерии при равенстве очков у двух или более команд:

● очки в личных матчах; ● разница в личных матчах; ● забитые мячи в личных матчах.

Eсли после применения критериев 1-3 команды все еще равны по всем вышеуказанным показателям, критерии 1-3 вновь применяются в отношении матчей между оставшимися командами. Если это не определяет позиции команд, применяются критерии с 5-го по 10-й:

● наибольшая разница мячей во всех матчах группы; ● количество забитых мячей в группе; ● наименьшее количество очков фэйр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 очка за красную карточку); ● позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира (если при таком раскладе одной из сравниваемых команд будет Германия, состоится жеребьевка, ведь принимающие турнир немцы не играли в отборе) ● если в последнем туре группового этапа две команды, имеющие равное количество очков и равное количество забитых и пропущенных мячей, играют друг с другом и матч завершается вничью, их позиция определяется в серии послематчевых пенальти (критерий не применяется, если равные показатели у более чем двух команд).

Интересный факт: на Евро-2020 сборные Дании, Финляндии и России набрали по три очка, но уже на втором критерии (разница мячей в очных встречах) датчане опередили конкурентов (+2 против 0 и -2).

Что с третьими местами? Кто выходит?

Еще раз фиксируем: в 1/8 финала выходит четыре команды, ставшие третьими в своих группах. Вылетают две.

Определяется все по следующим критериям:

● количество очков; ● разница мячей; ● забитые мячи; ● победы; ● наименьшее количество очков фэйр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 очка за красную карточку); ● позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира.

Прямо сейчас рейтинг третьих мест выглядит так:

Кто на кого выходит в плей-офф?

Сетка плей-офф Евро-2024 сформирована заранее, но не полностью. Конкретные пары зависят от набора групп, из которых в плей-офф пробьются команды, ставшие третьими.

Представим, что это будут команды из групп A, B, C и D: тогда первая команда группы B сыграет с третьей командой группы A, 1С – с 3D, 1E – с 3B, а 1W – с 3C. В регламенте прописаны все возможные варианты:

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Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey