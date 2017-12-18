Логика и мистика в биатлоне

15 февраля, 17:36 Автор Макс Фейри Привыкшие унижаться Известное правило. Когда тебя откровенно унижают, нельзя это спускать. В противном случае последуют следующие унижения. Причем, по нисходящей. Ещё более унизительные. Хоккеисты не дадут соврать. Если нагло «обидели» кого-то из твоей команды, нужно адекватно «отомстить», чего бы это ни стоило. Чтобы неповадно было. Интересно, что Россия (пусть и с некоторыми оговорками) придерживалась этого правила, отвечая контрсанкциями на санкции. И даже проигнорировала последнее «евровидение». Но «запад» нашёл-таки слабое место, «ахиллесову пяту» -...

30 января, 17:12 Автор Макс Фейри Чемпионат Европы: валидольная смешанная эстафета, тотальная реклама с Дмитрием Губерниевым и другие впечатления от Очередные сугубо субъективные впечатления от очередного биатлонного этапа. На этот раз это Чемпионат Европы. Странное и непонятное мероприятие, если в общем и целом. Вроде в названии есть слова «Европа», но участвуют все, кто хочет, включая Бразилию и Австралию. Можно было бы предположить, что это молодежный старт. Но тоже нет. Ограничений по возрасту нет. Вообще, получается, никаких ограничений. Так что странное и непонятное мероприятие, этот Чемпионат Европы.

23 января, 20:18 Автор Макс Фейри Такая «русская» Антерсельва После недопуска на Олимпиаду лидеров российского спорта (конечно же, по традиции «без объяснения причин»), никто уже и не вспоминает про последний этап Кубка мира в Антерсельве. А мы, пусть и слегка запоздало, всё же вспомним. А для тех, кому уже не до этого и кто до сих пор «не может понять, как такое может быть», посоветуем почитать это - https://vk.com/4ertogira?w=wall-111186695_414.

15 января, 16:29 Автор Макс Фейри Намоленный биатлонный Рупольдинг и то, что рядом Вот интересно. Почему так? Если после первого этапа женской эстафеты у нас отставание больше минуты, то мы реально претендуем на подиум или где-то совсем рядом с ним. Если же первый этап каким-то чудом проходит нормально, мы скатываемся куда-то ближе к концу «десятки». И это, что характерно, уже статистика. Мистика какая-то.

8 января, 21:16 Автор Макс Фейри «Биатлонисты, словно ёжики в тумане» (про Оберхоф) Когда что-то происходит один раз – это случайность, когда два – тенденция, а когда из раза в раз – закон. Сложные погодные условия в Оберхофе уже давно - притча во языцах. Уж, сколько раз гонки отменяли, даже переносили этап. Сколько жаловались биатлонисты, что это, мол, не биатлон, а лотерея какая-то. Но вместо того чтобы перенести этап в какое-то более благоприятное место, Оберхоф на полном серьезе рассматривают в качестве места проведения чемпионата мира в 2023 году.

18 декабря 2017, 21:09 Автор Макс Фейри Чем запомнился и чем впечатлил третий этап в Анси 1) Дмитрий Губерниев: «Вовремя уйти из сборной, чтобы показать результат». Мы далеки от мысли, что САМ «великий и ужасный» читает наши скромные посты, но тем не менее, его слова по поводу Тимофея Лапшина были точно в фарватере нашего последнего материала (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/feirybiatlon/1503782.html). Как, безусловно, талантливый человек, он в нескольких словах точно и эмоционально выразил то, что мы пытались описать в нескольких предложениях

12 декабря 2017, 15:13 Автор Макс Фейри Логика в биатлоне: что показывают наши бывшие соотечественники Логика, как правило, безжалостная штука. Для некоторых. Хуже логики, пожалуй, только факты. Да и то не всегда. И когда в очередной раз видишь на верхних ступеньках пьедестала наших «бывших соотечественниц», сразу же вспоминаешь «великих» тренеров, иностранных и, что характерно, своих, отечественных, которые с важным видом утверждали (и продолжают периодически утверждать), что «нет в России талантов» и что «баба Маня ещё не родила».

9 декабря 2017, 21:43 Автор Макс Фейри Про набившую уже оскомину внешнюю референцию (опять Дмитрию Губерниеву, кому же ещё) Пропали куда-то «крылатые фразы», которых раньше было не просто много, а очень много. Совсем пропали. Исчезли задор и креативность. Видимо, туда же. Зато набил уже оскомину этот непрерывный поиск «поддержки» и неприкрытые (и какие-то злобные) ругательства в адрес тех, кто этой поддержки не высказал.

19 марта 2017, 16:57 Автор Макс Фейри Мистические совпадения или двойные стандарты В качестве эпиграфа. Вечером, после возвращения первой части нашей группы из конного похода по алтайским горам, руководитель рассказывал разные истории из жизни. Одна из них, самая яркая, была о том, что когда конь «думает», что его жизнь в опасности, а человек – «помеха» (в данном конкретном случае нога после падения застряла в стремени), он бьет его «со всей дури» задними ногами (и копытами). История эта была не только яркая, но и забавная, хотя наезднику в том случае явно так не казалось. На следующий день в конный поход по очень крутым алтайским го...