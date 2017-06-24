сегодня, 17:13 Автор Черный Апельсин «Колосков послал меня на***. Это было офигенно». Интервью Виталия Суворова Телеграм-канал «Футбольный дайджест» запускает новую рубрику. Теперь раз в 2-3 недели мы будем встречаться с крутыми авторами спортивных медиа или владельцами телеграм-каналов и выпытывать у чуваков все то, что будет интересно. Первым гостем стал один из фронтменов Sports.ru Виталий Суворов. Мы разузнали у Виталия почему он не читает русские спортивные СМИ, кто заставил его удалить интервью со Sports.ru, и за что он безгранично любит Аршавина.