Сказы о Зените

Матч между Зенитом и Реджо-Эмилией получился по-итальянски горячим. То ли команда так хотела отыграться, то ли болельщики после небольшого перерыва в домашних играх стали еще более страстными, но эту энергетику почувствовали все.
Да, я, конечно, этого не ожидала, но матч с Химками и правда утомил. Первый раз за все это время...
Я, как и большинство болельщиков, шла на игру Зенит - Нижний Новгород в ожидании ровного матча и беспрекословной победы питерцев. Но нет, кажется, Нижний решил показать хозяевам, что нельзя расслабляться ни с одним соперником.
Напряженное сражение Зенита и Летувос Ритас проходило почти при полных трибунах Юбилейного, болельщики поддерживали максимально, команда билась очень достойно. Результат: победа и приближение к плей-офф Еврокубка.
Похоже, для меня Бавария теперь ассоциируется не только с сосисками и пивом, но и с обидным поражением Зенита на домашней площадке.
О важном сражении Зенит-ЦСКА и тяжелом форварде сине-бело-голубых.
Предупреждаю, я не профессиональный баскетболист, не судья и не спортсмен вообще. Я просто делюсь своим мнением.