Сказы о Зените

10 марта, 22:43 Автор Anya Demidova Итальянские страсти на баскетболе Матч между Зенитом и Реджо-Эмилией получился по-итальянски горячим. То ли команда так хотела отыграться, то ли болельщики после небольшого перерыва в домашних играх стали еще более страстными, но эту энергетику почувствовали все.

15 февраля, 23:42 Автор Anya Demidova Утомленные матчем Зенита Да, я, конечно, этого не ожидала, но матч с Химками и правда утомил. Первый раз за все это время...

4 февраля, 13:52 Автор Anya Demidova Валидол из Нижнего Я, как и большинство болельщиков, шла на игру Зенит - Нижний Новгород в ожидании ровного матча и беспрекословной победы питерцев. Но нет, кажется, Нижний решил показать хозяевам, что нельзя расслабляться ни с одним соперником.

1 февраля, 22:12 Автор Anya Demidova Разменяли сотню с Летувос Ритас Напряженное сражение Зенита и Летувос Ритас проходило почти при полных трибунах Юбилейного, болельщики поддерживали максимально, команда билась очень достойно. Результат: победа и приближение к плей-офф Еврокубка.

27 января, 19:29 Автор Anya Demidova Двойное поражение от Баварии Похоже, для меня Бавария теперь ассоциируется не только с сосисками и пивом, но и с обидным поражением Зенита на домашней площадке.