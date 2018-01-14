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    Sports.ru
    baltika

    Сказы о Зените
    Неподкупное и беспристрастное (нет) мнение о матчах и игроках БК Зенит
      Автор Anya Demidova

      Итальянские страсти на баскетболе

      Матч между Зенитом и Реджо-Эмилией получился по-итальянски горячим. То ли команда так хотела отыграться, то ли болельщики после небольшого перерыва в домашних играх стали еще более страстными, но эту энергетику почувствовали все.
      +2
      Автор Anya Demidova

      Утомленные матчем Зенита

      Да, я, конечно, этого не ожидала, но матч с Химками и правда утомил. Первый раз за все это время...
      0
      1
      Автор Anya Demidova

      Валидол из Нижнего

      Я, как и большинство болельщиков, шла на игру Зенит - Нижний Новгород в ожидании ровного матча и беспрекословной победы питерцев. Но нет, кажется, Нижний решил показать хозяевам, что нельзя расслабляться ни с одним соперником.
      +8
      Автор Anya Demidova

      Разменяли сотню с Летувос Ритас

      Напряженное сражение Зенита и Летувос Ритас проходило почти при полных трибунах Юбилейного, болельщики поддерживали максимально, команда билась очень достойно. Результат: победа и приближение к плей-офф Еврокубка.
      +4
      1
      Автор Anya Demidova

      Двойное поражение от Баварии

      Похоже, для меня Бавария теперь ассоциируется не только с сосисками и пивом, но и с обидным поражением Зенита на домашней площадке.
      +3
      2
      Автор Anya Demidova

      О битве Зенит-ЦСКА

      О важном сражении Зенит-ЦСКА и тяжелом форварде сине-бело-голубых.
      +4
      Автор Anya Demidova

      Как я сюда попала

      Предупреждаю, я не профессиональный баскетболист, не судья и не спортсмен вообще. Я просто делюсь своим мнением.
      +5
      3
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