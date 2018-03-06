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    baltika

    Все о футболе ... и не только
    Все новости в мире футбола.
      Автор Goryk

      Роналду забил в девяти матчах Лиги чемпионов подряд и повторил рекорд ван Нистелроя

      Форвард мадридского Реала Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории, который забил в девяти матчах Лиги чемпионов подряд. Криштиану Роналду открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Пари Сен-Жермен, который завершился победой Реала 2:1. Таким образом, португалец стал вторым игроком в истории, который забил в девяти матчах Лиги чемпионов подряд, после Рууда ван Нистелроя. Роналду отличался во всех восьми матчах в текущем сезоне, — против ПСЖ, Боруссии Дортмунд, Тоттенхэма и АПОЭЛа дома и на выезде, — а также забивал в прошлогоднем финале Лиги чемпионов про...
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      Автор Goryk

      Серхио Рамос стал рекордсменом Лиги чемпионов по числу полученных карточек

      В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2) защитник Реала Серхио Рамос заработал желтую карточку. Желтая карточка, полученная капитаном Реала Серхио Рамосом в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против ПСЖ (2:1), стала для него 37-й (учитывая желтые и красные карточки). Таким образом, Рамос обошел Пола Скоулза по этому показателю и теперь является единоличным рекордсменом турнира. На Football.ua доступно видео голов и обзор матча ПСЖ — Реал (1:2).
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      Автор Goryk

      Бензема может сыграть 100-й матч в Лиге чемпионов

      Если нападающий Реала Карим Бензема выйдет на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, это будет его сотый поединок в турнире. Нападающий Реала Карим Бензема сыграл 99 матчей (53 гола) в Лиге чемпионов и уже сегодня, 6 марта, может отпраздновать юбилей. Бензема сыграл 80 матчей в Лиге чемпионов за Реал, а до этого 19 раз вышел на поле в главном клубном турнире Европы в составе Лиона. Интересно, что в Лиге чемпионов коэффициент полезного действия француза выше, чем в чемпионате Испании – 131 минута на гол против 139-ти. Карим дебютировал в Лиге чемпионов в 17 лет 6 дек...
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      Автор Goryk

      Гвардиола: Уровня Барселоны мы пока еще не достигли

      Менеджер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от матча против Базеля. «Горожане» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Базеля уверенно победили со счетом 4:0. «Это Лига чемпионов, где особенным является каждый матч. Концентрацию терять нельзя ни в коем случае! В футболе возможно абсолютно все. Достаточно вспомнить матч Арсенала с Эстерсундом в Лиге Европы», — сказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции. «Мы практически вышли в четвертьфинал, но надо сохранять спокойствие. О победе в Лиге чемпионов мечтают все команды и...
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      Автор Goryk

      Почеттино: У Тоттенхэма есть прекрасная возможность выйти в следующий раунд Лиги чемпионов

      Менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился своими ожиданиями от матча против Ювентуса. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус и Тотенхэм сыграли вничью 2:2. «После стартового отрезка в Турине команда стала играть очень хорошо. Конечно, без удачи в футболе никуда. Когда хозяева не забили пенальти, это дало нам серьезный импульс. Мы готовы биться на поле и получать от этого удовольствие», — цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА. «У нас сейчас прекрасная возможность выйти в следующий раунд турнира. Всякий раз, что мы выходим на поле, мы демонстрируем св...
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      Автор Goryk

      Гюндоган: Ман Сити пока еще не там, где хочет быть, но мы рады проделанному пути

      Полузащитник Ман Сити Илкай Гюндоган ответил на вопросы журналистов накануне встречи с Базелем в Лиге чемпионов. «Горожане» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно победили Базель со счетом 4:0. «Лига чемпионов всегда очень важна, и совсем не имеет значения, с каким счетом закончился первый матч. Мы серьезно готовимся к игре, хотим показать свой фирменный футбол и выиграть», — сказал Илкай на пресс-конференции. «Наше путешествие продолжается. Мы пока еще не там, где хотим быть, но рады проделанному на данный момент пути. Однако надо отметить, что ...
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