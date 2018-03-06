Все о футболе ... и не только

7 марта, 12:27 Автор Goryk Роналду забил в девяти матчах Лиги чемпионов подряд и повторил рекорд ван Нистелроя Форвард мадридского Реала Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории, который забил в девяти матчах Лиги чемпионов подряд. Криштиану Роналду открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Пари Сен-Жермен, который завершился победой Реала 2:1. Таким образом, португалец стал вторым игроком в истории, который забил в девяти матчах Лиги чемпионов подряд, после Рууда ван Нистелроя. Роналду отличался во всех восьми матчах в текущем сезоне, — против ПСЖ, Боруссии Дортмунд, Тоттенхэма и АПОЭЛа дома и на выезде, — а также забивал в прошлогоднем финале Лиги чемпионов про...