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    Sports.ru
    Better than stout
    Чемпионшип и немного Премьер-лиги
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    |Автор Артём Сошников

    Трансферный дайджест Чемпионшипа. Неделя первая. «Большая тройка»

    Немного отдохнув после финала плей-офф, начинаем следить за трансферной активностью второго английского дивизиона

    Гарри Монк, Леонид Слуцкий, Д2 Англия, Сандерленд, Халл, Мидлсбро
    Рейтинг +81
    12 комментариев
    |Автор Вадим Бодунов

    Не желаете ли «Рединг» по-китайски?

    «Better than stout» знакомит любителей Чемпионшипа с новыми китайцами и пытается предсказать будущее «Рединга».

    Яп Стам, Д2 Англия, Рединг
    Рейтинг +43
    2 комментария
    |Автор Сандер Персидский

    «Безопытное ничтожество в счастливых штанах»

    Интервью с бывшим игроком Нон-лиги, а ныне главным тренером «Ротерхэм Юнайтед» Полом Уорном.

    премьер-лига Англия, Д2 Англия, Арсенал, Брайтон, Д4 Англия, Астон Вилла, Д3 Англия, Ньюкасл, Ротерхэм
    Рейтинг +43
    2 комментария
    |Автор Сандер Персидский

    Через тернии к звёздам. Путь Пола Хекингботтома

    Рассказ главного тренера «Барнсли» о работе клуба, трудностях и задачах на будущее.

    премьер-лига Англия, Д2 Англия, Шеффилд Уэнсдей, Д4 Англия, Астон Вилла, Д3 Англия, Ньюкасл, Барнсли
    Рейтинг +33
    0 комментариев
    |Автор Сандер Персидский

    Ураган по имени Конор. Игрок, который будет раздувать атаки «Астон Виллы»

    Взгляд на новичка команды Стива Брюса.

    премьер-лига Англия, Д2 Англия, Д3 Англия, Астон Вилла, Барнсли
    Рейтинг +39
    1 комментарий
    |Автор Артём Сошников

    We will never meet again: Энди Уэст (United we stand)

    Перевод интервью с Head-Communication футбольного клуба Рединг Энди Уэстом. Перевели The Busby way & ManUtd.one

    Д2 Англия, Рединг
    Рейтинг +19
    1 комментарий
    |Автор Сандер Персидский

    Сказочке конец?

    Кто довел Ротерхэм до нынешнего состояния и что будет стоить команде вылет из Чемпионшипа?

    премьер-лига Англия, Д2 Англия, Д3 Англия, трансферы, Ротерхэм
    Рейтинг +43
    6 комментариев
    |Автор Артём Сошников

    О чём мы задумались после восьмого тура Чемпионшипа

    Сегодня стартует девятый тур чемпионата. Вспоминаем, что произошло в предыдущих раундах и к чему готовиться в будущем

    Д2 Англия
    Рейтинг +55
    9 комментариев
    |Автор Никита Котов

    Обзор шестого тура Чемпионшипа

    Очередная победа Хаддерсфилда, неожиданная осечка Брайтона и матч обладателей Кубка Чемпионов — в традиционном отчете

    Д2 Англия, Ноттингем Форест, Астон Вилла, Ньюкасл, Хаддерсфилд, Брайтон
    Рейтинг +78
    4 комментария
    |Автор Никита Котов

    Всё начинается с начала. Как прошёл пятый тур Чемпионшипа и что нам ждать от шестого

    Начало сентября — первый переломный момент во втором английском дивизионе. Международный перерыв и Deadline Day вновь смешал все карты. Как команды продолжат выступление? Выясняем в свежем материале.

    Д2 Англия
    Рейтинг +55
    4 комментария
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