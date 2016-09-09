Немного отдохнув после финала плей-офф, начинаем следить за трансферной активностью второго английского дивизиона
«Better than stout» знакомит любителей Чемпионшипа с новыми китайцами и пытается предсказать будущее «Рединга».
Интервью с бывшим игроком Нон-лиги, а ныне главным тренером «Ротерхэм Юнайтед» Полом Уорном.
Рассказ главного тренера «Барнсли» о работе клуба, трудностях и задачах на будущее.
Взгляд на новичка команды Стива Брюса.
Перевод интервью с Head-Communication футбольного клуба Рединг Энди Уэстом. Перевели The Busby way & ManUtd.one
Кто довел Ротерхэм до нынешнего состояния и что будет стоить команде вылет из Чемпионшипа?
Сегодня стартует девятый тур чемпионата. Вспоминаем, что произошло в предыдущих раундах и к чему готовиться в будущем
Очередная победа Хаддерсфилда, неожиданная осечка Брайтона и матч обладателей Кубка Чемпионов — в традиционном отчете
Начало сентября — первый переломный момент во втором английском дивизионе. Международный перерыв и Deadline Day вновь смешал все карты. Как команды продолжат выступление? Выясняем в свежем материале.
10 июня 16:55
Трансферный дайджест Чемпионшипа. Неделя первая. «Большая тройка»
16 апреля 16:33
Не желаете ли «Рединг» по-китайски?
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«Безопытное ничтожество в счастливых штанах»
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Через тернии к звёздам. Путь Пола Хекингботтома
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Ураган по имени Конор. Игрок, который будет раздувать атаки «Астон Виллы»
11 января 19:01
We will never meet again: Энди Уэст (United we stand)
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Сказочке конец?
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О чём мы задумались после восьмого тура Чемпионшипа
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Обзор шестого тура Чемпионшипа
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Всё начинается с начала. Как прошёл пятый тур Чемпионшипа и что нам ждать от шестого
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