В упорном матче Боруссия U19 смогла добыть победу в серии пенальти. «Боруссия» Дортмунд U19 0:0 (8:7 пен) «Бавария» Мюнхен U19
Хосеп Гвардиола-сильнейший тренер современного футбола. То, чего он сумел добиться за четыре года у руля «Барселоны», превосходит абсолютно всё, чего ранее достигли выдающиеся тренеры, работавшие на «Камп Ноу». Как молодому тренеру без серьёзного опыта удалось сформировать самую сильную в мире команду? Как он сумел найти подход к легендарному Месси? Что заставило его уйти непобеждённым-в другую команду и в другую страну? Данная книга раскроет перед вами невидимую сторону исключительного пути тренера, его секреты, наработки и планы.
Впервые за 12 лет полуфиналы еврокубков пройдут без участия немецких клубов. В 1/4 финала «Боруссия Д» уступила по сумме двух встреч «монегаскам», а «Бавария» не смогла пройти мадридский «Реал» В Лиге Европы на стадии четвертьфинала вылетел «Шальке», проиграв «Аяксу».
Статистика Боруссии перед игрой с Монако
Положение дел у дубля «Боруссии Д»
Мои мысли по игре Бавария — Боруссия Д 8 апреля, 19:30 Альянц Арена, Мюнхен
PPDA - passes (allowed) per defensive action - статистика, которая оценивает уровень прессинга команды.
В данной рубрике будет краткая статистика игроков за этот сезон, моё мнение о данных игроках и о их будущем в Боруссии.
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке назвал работу клуба сизифовым трудом. Так ли это?
Мои мысли по игре, сразу после финального свистка.
22 мая 23:41
«Боруссия» Дортмунд U19 победитель финала Юниорской Бундеслиги!
4 мая 14:54
Книга «Пеп Гвардиола. На пике» Гильем Балаге
22 апреля 19:09
Прощание с Европой. 1/4 финала-максимум для немецких команд
16 апреля 13:53
Football Radars
15 апреля 00:33
Промежуточные результаты / Боруссия Д II
11 апреля 20:10
Мысли в текст/ Бавария — Боруссия Д
30 марта 22:11
PPDA по Бундеслиге
30 марта 21:38
По позициям! Оцениваем защиту «Боруссии» Дортмунд
24 февраля 17:00
«Боруссия» — это сизифов труд?
11 февраля 20:24
Мысли в текст/Дармштадт 98— «Боруссия» Дортмунд
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