4 мая 14:54 | Автор Автор Константин Громов Книга «Пеп Гвардиола. На пике» Гильем Балаге Хосеп Гвардиола-сильнейший тренер современного футбола. То, чего он сумел добиться за четыре года у руля «Барселоны», превосходит абсолютно всё, чего ранее достигли выдающиеся тренеры, работавшие на «Камп Ноу». Как молодому тренеру без серьёзного опыта удалось сформировать самую сильную в мире команду? Как он сумел найти подход к легендарному Месси? Что заставило его уйти непобеждённым-в другую команду и в другую страну? Данная книга раскроет перед вами невидимую сторону исключительного пути тренера, его секреты, наработки и планы. Рейтинг +17