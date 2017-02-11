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    Echte Liebe
    Боруссия. Настоящая любовь
    21
    |Автор Константин Громов

    «Боруссия» Дортмунд U19 победитель финала Юниорской Бундеслиги!

    В упорном матче Боруссия U19 смогла добыть победу в серии пенальти. «Боруссия» Дортмунд U19 0:0 (8:7 пен) «Бавария» Мюнхен U19

    Боруссия Дортмунд U-19, бундеслига Германия, Томас Тухель, Боруссия Дортмунд, Бавария U-19
    Рейтинг +19
    6 комментариев
    |Автор Константин Громов

    Книга «Пеп Гвардиола. На пике» Гильем Балаге

    Хосеп Гвардиола-сильнейший тренер современного футбола. То, чего он сумел добиться за четыре года у руля «Барселоны», превосходит абсолютно всё, чего ранее достигли выдающиеся тренеры, работавшие на «Камп Ноу». Как молодому тренеру без серьёзного опыта удалось сформировать самую сильную в мире команду? Как он сумел найти подход к легендарному Месси? Что заставило его уйти непобеждённым-в другую команду и в другую страну? Данная книга раскроет перед вами невидимую сторону исключительного пути тренера, его секреты, наработки и планы.

    Бавария, Хосеп Гвардиола, Лионель Месси, Барселона, Алекс Фергюсон, Гильем Балаге, примера Испания, Манчестер Сити
    Рейтинг +17
    20 комментариев
    |Автор Константин Громов

    Прощание с Европой. 1/4 финала-максимум для немецких команд

    Впервые за 12 лет полуфиналы еврокубков пройдут без участия немецких клубов. В 1/4 финала «Боруссия Д» уступила по сумме двух встреч «монегаскам», а «Бавария» не смогла пройти мадридский «Реал» В Лиге Европы на стадии четвертьфинала вылетел «Шальке», проиграв «Аяксу».

    Бавария, Карло Анчелотти, Лига Европы, Боруссия Дортмунд, Монако, Шальке-04, бундеслига Германия, Томас Тухель, Лига чемпионов
    Рейтинг +40
    7 комментариев
    |Автор Константин Громов

    Football Radars

    Статистика Боруссии перед игрой с Монако

    бундеслига Германия, Бавария, Боруссия Дортмунд
    Рейтинг +14
    3 комментария
    |Автор Константин Громов

    Промежуточные результаты / Боруссия Д II

    Положение дел у дубля «Боруссии Д»

    Боруссия Дортмунд, Боруссия Дортмунд-2
    Рейтинг +7
    0 комментариев
    |Автор Константин Громов

    Мысли в текст/ Бавария — Боруссия Д

    Мои мысли по игре Бавария — Боруссия Д 8 апреля, 19:30 Альянц Арена, Мюнхен

    Пьер-Эмерик Обамеянг, Усман Дембеле, Бавария, Арьен Роббен, Карло Анчелотти, Боруссия Дортмунд, Рафаэл Геррейру, бундеслига Германия, Томас Тухель, Гонсало Кастро
    Рейтинг +15
    0 комментариев
    |Автор Константин Громов

    PPDA по Бундеслиге

    PPDA - passes (allowed) per defensive action - статистика, которая оценивает уровень прессинга команды.

    бундеслига Германия, Боруссия Дортмунд
    Рейтинг +9
    0 комментариев
    |Автор Константин Громов

    По позициям! Оцениваем защиту «Боруссии» Дортмунд

    В данной рубрике будет краткая статистика игроков за этот сезон, моё мнение о данных игроках и о их будущем в Боруссии.

    Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити, Марсель Шмельцер, бундеслига Германия, Сократис Папастатопулос, Томас Тухель, Эрик Дурм, ЦСКА, Лукаш Пишчек, Марк Бартра
    Рейтинг +41
    4 комментария
    |Автор Константин Громов

    «Боруссия» — это сизифов труд?

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке назвал работу клуба сизифовым трудом. Так ли это?

    Усман Дембеле, Бавария, Марио Гетце, Боруссия Дортмунд, Роберт Левандовски, Юрген Клопп, Томас Тухель, трансферы, Генрих Мхитарян
    Рейтинг +35
    27 комментариев
    |Автор Константин Громов

    Мысли в текст/Дармштадт 98— «Боруссия» Дортмунд

    Мои мысли по игре, сразу после финального свистка.

    бундеслига Германия, Дженис Бурнич, Томас Тухель, Юрген Клопп, Боруссия Дортмунд
    Рейтинг +12
    19 комментариев
    21
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    11 февраля 20:24
    Мысли в текст/Дармштадт 98— «Боруссия» Дортмунд

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