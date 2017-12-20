Когда думаешь о ФК

Стихотворение Натальи Забияко. О спорте, о жизни, выборе и судьбе. И немного о болельщиках.
Любимые моменты. Когда все на льду. Команды... Нет, просто когда все на льду. Вместе. От зашкаливающего в такие моменты позитива получаешь заряд на весь день.)
Есть арты, клипы, коллажи, которые встречаешь в сети и понимаешь, что те кто рисовал, делал, монтировал вложили столько души и любви к тем о ком они делают, что пройти мимо невозможно.
Не думала, что затрону эту тему, но все же - есть то, что хочу сказать.