Когда думаешь о ФК

23 января, 12:07 Автор Ishtar Goddes Парой строчек о Чемпионате Европы Ничего особо нового тут не будет сказано, лишь личные ощущения и впечатления, да и то - кратко. Разбора полетов тоже нет.)

9 октября 2017, 08:57 Автор Ishtar Goddes Carnival on ice 2017. All Любимые моменты. Когда все на льду. Команды... Нет, просто когда все на льду. Вместе. От зашкаливающего в такие моменты позитива получаешь заряд на весь день.)

25 мая 2017, 13:52 Автор Ishtar Goddes Не смогла пройти мимо Есть арты, клипы, коллажи, которые встречаешь в сети и понимаешь, что те кто рисовал, делал, монтировал вложили столько души и любви к тем о ком они делают, что пройти мимо невозможно.

29 марта 2017, 16:54 Автор Ishtar Goddes Основной отсчет пошел.) День, когда ты знаешь, что начался Чемпионат Мира по фигурному катанию и можешь думать только о том, как там наши? Все ли в порядке и с волнением ждешь каждого сообщения.