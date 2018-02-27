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    Новости Спорта
    О спорте и не только
      Автор denissoff78

      Еще раз про хоккей…

      Для меня, как и для многих советских мальчишек , хоккей и футбол были одними из самых главных вещей в жизни. А в моем случае даже так - сначала хоккей, а уж потом футбол. Над партой , а потом и письменным столом висели вырезанные из «Советского Спорта» и еженедельника «Футбол-Хоккей» черно-белые фотографии хоккеистов. Не каких то конкретных кумиров , а просто красивые фото из серии « Евгений Белошейкин отражает опасный бросок Юрия Хмылева». Был и настольный хоккей. Мечта тех, у кого его нет и непременный атрибут антресолей на лето тех , у кого он был . Была ...
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