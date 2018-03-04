Ультрас-новости

5 марта, 00:52 Автор Россия под пятой ЗОГ Фанаты «Локомотива» зарядили кричалку «Проститутки играют в «Спартаке» Активная группа болельщиков «Локомотива» после начала матча 21-го тура РФПЛ со «Спартаком» принялась выкрикивать оскорбительные слова в адрес бывших футболистов команды Дениса Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко, которые теперь выступают за красно-белых. «Проститутки играют в „Спартаке“ — скандируют фанаты „железнодорожников“ и держат в руках плакаты Глушакова, Самедова и Ещенко.