Диванный аналитик

18 июля 2017, 21:30 Автор Алексей Ишлинский Подготовка к Локомотиву. Часть 1 Уже в эту субботу, пардоньте, в пятницу состоится матч ЦСКА-Локомотив. Эти переносы игр, всегда меня «радовали». Я не спорю, конечно для команды это лучше. Больше дней на отдых, больше на восстановление. Но! Если вы были уверены, что вы будете переносить матч, так сообщите об этом заранее, что бы люди, которые хотят сходить на матч могли построить планы исходя из складывающейся обстановки. В этом плане, хороша Англия. Где всё четко, и ни кто не будет перекраивать календарь из-за европейских матчей, наглядный пример этому Манчестер Юнайтед, которому...