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    baltika

    Диванный аналитик
    Любительский разбор и анализ футбольных матчей
      Автор Алексей Ишлинский

      Подготовка к Локомотиву. Часть 1

      Уже в эту субботу, пардоньте, в пятницу состоится матч ЦСКА-Локомотив. Эти переносы игр, всегда меня «радовали». Я не спорю, конечно для команды это лучше. Больше дней на отдых, больше на восстановление. Но! Если вы были уверены, что вы будете переносить матч, так сообщите об этом заранее, что бы люди, которые хотят сходить на матч могли построить планы исходя из складывающейся обстановки. В этом плане, хороша Англия. Где всё четко, и ни кто не будет перекраивать календарь из-за европейских матчей, наглядный пример этому Манчестер Юнайтед, которому...
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      Автор Алексей Ишлинский

      Атака у нас есть, нам обороны не хватает

      Вот и прошел небольшой перерыв в российской фубольной примьер-лиге, скучать конечно сильно не приходилось. Ведь в это время проходил Кубок Конфедераций, да и технологии шагнули вперед, и теперь можно наблюдать игру команд, которые проходят во время сборов через всемирную сеть. И наконец-то 15 июля, стартовал российский футбол
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      Автор Алексей Ишлинский

      Отборочный в ЛЧ для ПФК ЦСКА

      Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Где ПФК ЦСКА узнал своего соперникаа по отборочному в ЛЧ. Мне захотелось по-больше узнать, а данной команде и понять, каковы шансы на проход в следующий раунд. Ну хотелось бы сказать еще то, пока не стал угдубляться в дебри, что в целом это хороший результат. Лучше чем Ницца и Аякс, которым не так повезло и они будут играть между собой. И всё-таки ернемся к нашим баранам, не очень как-то звучит в данном контексте, к нашей команде. И так,буем использоать что лежит на поверхности в сети «интернет...
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