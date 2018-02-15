Реальный Футбол

Явного фаворита в этой паре нет, а в отдельно взятом первом поединке букмекеры чуть более высоко оценивают шансы Спартака. Москвичи начинали сезон в Лиге чемпионов и, будучи чемпионами России, сразу попали в групповой турнир. Соперниками Красно-белых стали Ливерпуль, Марибор и Севилья. В шести матчах с ними подопечные Массимо Карреры одержали всего одну победу и с шестью набранными очками заняли лишь третье место, не попав в плей-офф главного Еврокубка. Причем завершили они групповой турнир самым крупным в истории российских клубов поражением на международной арене – 0:7 от Ливерпуля. В ...