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    Реальный Футбол
    Актуальные новости в мире футбола
      Автор lewandowski7

      Спаситель Фернандеш

      Хет-трик Фернандеша принёс «Локомотиву» волевую победу над «Ниццей» во Франции
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      Автор lewandowski7

      Реал Мадрид- ПСЖ

      Почему ПСЖ вновь не пройдет Испанский клуб
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      Автор lewandowski7

      Готов ли Спартак к Лиге Европы?

      Явного фаворита в этой паре нет, а в отдельно взятом первом поединке букмекеры чуть более высоко оценивают шансы Спартака. Москвичи начинали сезон в Лиге чемпионов и, будучи чемпионами России, сразу попали в групповой турнир. Соперниками Красно-белых стали Ливерпуль, Марибор и Севилья. В шести матчах с ними подопечные Массимо Карреры одержали всего одну победу и с шестью набранными очками заняли лишь третье место, не попав в плей-офф главного Еврокубка. Причем завершили они групповой турнир самым крупным в истории российских клубов поражением на международной арене – 0:7 от Ливерпуля. В ...
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