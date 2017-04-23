FC Dynamo Bryansk

21 февраля брянские динамовцы провели первый свой матч в 2018 году.
В официальный «лист» брянского клуба внесены главный тренер Александр Горбачев, массажист Альберт Попов и пять футболистов.
Обзор Матча.
Фк «Динамо» Брянск 1-1 Фк «тОрПЕДО» Москва
20 тур чемпионата России среди клубов ПФЛ зоны центр.
Фк «Динамо»Брянск - Фк «Торпедо»Москва
«Динамо» Брянск - «Торпедо» Москва
Тренер «Динамо» Юрий Быков: «Как этот стадион прошел лицензирование? Мы играли в школьном дворе!»
Брянское «Динамо» во втором официальном матче и втором подряд выездном матче, уступили липецкому «Металлургу» с минимальным счетом 1-0.