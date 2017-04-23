FC Dynamo Bryansk

23 апреля 2017, 19:56 Автор Дмитрий Ерохов Ничья с Торпедо Обзор Матча. Фк «Динамо» Брянск 1-1 Фк «тОрПЕДО» Москва

23 апреля 2017, 02:41 Автор Дмитрий Ерохов Прямая трансляция 20 тур чемпионата России среди клубов ПФЛ зоны центр. Фк «Динамо»Брянск - Фк «Торпедо»Москва