Ronaldo Messi

10 марта, 17:28 Автор Дмирий80 У Роналду минимум брака в последних 5-ти матчах В последних пяти матчах чемпионата Испании Роналду забил 10 голов (30 ударов всего), сделал 1 голевую передачу, совершил 12 удачных обводок и 5 раз у него был отобран мяч. Месси забил 4 гола (24 ударов всего) , 2 голевые передачи, совершил 21 удачных обводок и 22 раза у него был отобран мяч.

24 февраля, 21:12 Автор Дмирий80 Дриблинг Роналду заставляет задуматься, Месси уже не так далеко В последних трёх матчах чемпионата Испании Роналду сделал 7 успешных обводок, Месси 8, при этом у Роналду удалось отобрать 4 раза мяч, у Месси 7.

9 декабря 2017, 18:14 Автор Дмирий80 Сборные. Сильные игроки, сильные голы Голы самым сильным соперником Роналду и Месси. Только официальные матчи. Роналду- 30.06.2004 гол полуфинала Евро Голландии (3 место в рейтинге) который вывел сборную в финал. Хотелось бы отметить 27.06.2012- не зачитанный гол в ворота Испании(1 место в рейтинге) Роналду ворвался в штрафную обвёл троих защитников и с угла вратарской ударил по воротам, мяч уже практически пересёк линию, но Нани подставил голову из офсайда, судите сами, значит ли это что-то. Месси- квалификация 2012 гол Уругваю (7 место ). У Роналду есть гол в ворота ТОПа, а что же Месси, желаю ему удачи на ЧМ.

8 декабря 2017, 23:26 Автор Дмирий80 ЗМ. Месси второй, это позор Статистика за 2017. Роналду- La liga- 17 голов(4 пенальти), 8 голевые передачи. ЛЧ- 18(2 пенальти) голов, 3 голевые передачи. Игра в сборной- 10 голов(2 пенальти), 4 голевые передачи. Клубный ЧМ- 4 гола(1 пенальти), 0 голевых передач. Месси- La liga- 39 голов(4 пенальти), 15 голевые передачи. ЛЧ- 4(1 пенальти) голов, 2 голевые передачи. Игра в сборной- 4 голов(1 пенальти), 1 голевые передачи. Роналду о...рался только в Испании, но благодаря ему Португалия вышла из группы, и Реал выиграл ЛЧ. Месси в Испании не о...рался, зато очень сильно о...рался во всём остальном, особенно в сборной, играя в...

8 декабря 2017, 15:44 Автор Дмирий80 Дриблинг ЛЧ. Роналду лучше Месси, Неймар далеко впереди В матче с Боруссией Роналду выдал потрясающий матч и совершил 5 обводок за матч. Сравним дриблинг в ЛЧ Роналду, Месси и мастера дриблинга Неймара. 1- Великий и ужасный Неймар на первом месте- 37 обводок(6,3 за игру), 18 раз отобрали мяч(3 за игру),плохой контроль- 35(5,8 за игру). Много обводок и много брака. 2- Сенсация этого сезона в плане дриблинга в ЛЧ- второе место, Роналду- 13 обводок(2,2 за игру), всего лишь 3 раза отобрали мяч(0,5 за игру), плохой контроль- 5(0,8 за игру). Самый низкий из этой тройка процент брака. 3- Местер дриблинга, но не в этом сезоне ЛЧ, третий Месси- 19 обводок(3...

7 ноября 2017, 15:44 Автор Дмирий80 Эффект убийцы; Роналду 1-й, Озил 2-й, Месси 3-й Речь пойдёт исключительно о ключевых пасах. Принято считать что игрок делающий обостряющие передачи это строитель, созидатель игры, сейчас все считают что главный строитель игры это Месси, а Роналду просто замыкатель атак, но взглянув на упрямую статистику понимаешь, это фантазии. Статистика только официальных матчей начиная с сезона 2009-2010(игры за сборные, чемпионата Испании, Англии у Озила, и Лиги Чемпионов) . Роналду провёл 379 матча, отдал 12800 передач, из ни 111 голевых и 685 ключевых передач. Каждая 115-я передача на гол(0,9% от всех передач), 19-я ключевая передача(5,2% от всех пере...

6 ноября 2017, 19:38 Автор Дмирий80 Статистика. Роналду стал супер распасовщиком ? Вчерашняя игра в чемпионата Испании Реала и Лас-Пальмас(3.0) заставила задуматься о игре Роналду, а что если это безголевая Серия в Испании переходный период, период в котором Роналду станет созидателем, он делает всё как обычно (а по статистике действий на поле, ещё лучше), но мяч не лезет в ворота, в 32 года это может стать переломным моментом в его обязанностях на поле. Смею предположить, если после зимних выходных Роналду не заиграет как обычно, перемен в его игре не миновать. Речь пойдёт и об Иско, прекрасно играет, создаёт и завершает, но иногда хочется крикнуть в ухо- пасуй, хватит пере...

2 ноября 2017, 15:45 Автор Дмирий80 Удивительная игра Роналду в засушливый период Реала Смотрю как восхваляются игрой Месси, и как принижают игру Роналду, и я решил написать небольшую серию статей чтобы уравновесить мнение людей. Роналду вчера совершил 95% точных передач, это насчёт того что он не в состоянии пасовать. Вчера после позорного проигрыша Реала от Тоттенхэма 3.1 в лиги чемпионов хочу обратить внимание на действия Роналду, он единственный до конца матча не мог смириться с поражением и до последней минуты не только завершал, как принято думать, он ещё и создавал моменты, и не мало. Хочеться отметить в последнее время Роналду не только наконечник, он стал раздавать много...