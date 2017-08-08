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    Sports.ru
    baltika

    Стадионы на связи
    Стадионы бывают разные. Блог о связи и сервисах на стадионах
      Автор moscowguest

      Мобильная связь на матчах «Зенита»: как это устроено

      В позапрошлом году в рамках проекта «Стадионы на связи» мы посетили спортивные арены в Варшаве, Борисове, Минске, Ростове и Казани и, кажется, уже видели все. Но в России уже совсем скоро стартует Чемпионат мира по футболу, строятся новые стадионы и, конечно, мы не смогли отказаться от приглашения «МегаФона» посетить один из них. Тем более для обеспечения мобильной связью эту арену пришлось реализовать нетривиальное техническое решение.
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      Автор moscowguest

      Как российская система InStat стала стандартом в футбольном мире

      Сегодня клиентами InStat являются более 1300 футбольных клубов по всему миру, а в компании работает более 600 человек. Каждый клиент компании получает многостраничный отчет с подробными статистическими выкладками как по игре каждого игрока в отдельности, так и по команде в целом. Если верить легенде, то одним из первых клиентов Иванского и компании был Гус Хиддинк, тренировавший сборную России на Евро-2008. Но оставим красивые истории тем коллегам, для кого обертка важнее содержания.
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      Автор moscowguest

      Как стадион в Ростове готовился к «Лиге чемпионов»: «Олимп - 2», Ростов-на-Дону

      Для стадиона, каждая из трибун которого принадлежит разным юридическим лицам, и где современное видеотабло появилось лишь в 2010 году, каждый матч «Лиги чемпионов» - это маленькая жизнь.
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      Автор moscowguest

      Гостиница с видом на поле и 90% загрузки сети: чем живет «Казань-Арена»?

      Чтобы узнать о готовности арены принять современное поколение селфи и видеоповторов, мы отправились в Казань, не только прошлись по стадиону, но и забрались под самую его крышу.
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      Автор moscowguest

      Как видеонаблюдение сделало «Борисов-Арену» самым безопасным стадионом в СНГ

      Как и все крупные спортивные сооружения в республике, арена является муниципальным учреждением. Постройка «Борисов-Арены» обошлась государству в 58 миллионов долларов, что очень скромно по российским меркам. Чем же смог удивить этот стадион?
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      Автор moscowguest

      Ковровый 3G и пивопровод: чем еще может похвастаться «Минск-арена»?

      В Беларуси хоккей возведен в ранг национального спорта. Ледовые арены растут как грибы после дождя, и в каждом более-менее крупном городе страны есть свой хоккейный стадион. Мы съездили на крупнейшую «Минск-Арену», чтобы посмотреть, как болельщикам стала доступна мобильная связь на трибунах, но узнали гораздо больше, чем секреты покрытия 3G.
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      Автор moscowguest

      Орки на трибунах и другие тайны стадиона «Легии» (+30 фото)

      Как и любой стадион не самого богатого клуба, арена «Легии» по-домашнему уютная, со своими особенностями. Прогуляйтесь к стадиону, побывайте на трибунах, выйдите на поле с игроками в небольшом фоторепортаже из Варшавы
      +8
      Автор moscowguest

      Как стадион помогает «Легии» получать максимум доходов

      Чтобы соответствовать FFP, варшавская «Легия» старается использовать возможности стадиона по полной программе. С прошлого года на трибунах появился Wi-Fi для всех болельщиков, запущено новое приложение, можно заказать еду и напитки прямо на трибуну не отвлекаясь от матча. Что еще «Легия» сделала для фанатов?
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