10 марта, 11:30 Автор moscowguest Мобильная связь на матчах «Зенита»: как это устроено В позапрошлом году в рамках проекта «Стадионы на связи» мы посетили спортивные арены в Варшаве, Борисове, Минске, Ростове и Казани и, кажется, уже видели все. Но в России уже совсем скоро стартует Чемпионат мира по футболу, строятся новые стадионы и, конечно, мы не смогли отказаться от приглашения «МегаФона» посетить один из них. Тем более для обеспечения мобильной связью эту арену пришлось реализовать нетривиальное техническое решение.