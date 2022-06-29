Айзерман ищет нового тренера для «Детройта». Возможно, его цель – один из помощников Купера

Оба варианта очень заманчивы.

В последние годы клубы НХЛ начали активно обновлять тренерские кадры. Дэвид Куинн, Род Бринд’Амор, Брэд Ларсен, Джей Вудкрофт, Дин Эвасон, Мартен Сан-Луи, Люк Ричардсон – все они работают главными 3-4 года или меньше. Кажется, в новом сезоне этот список пополнит кто-то из помощников Джона Купера в «Тампе» – Джефф Хэлперн или Дерек Лалонд.

К концу сезона с выбором главного тренера определились почти все команды, которые в этом нуждались. Остались лишь те, кто работал до последнего свободного тренера, подробно изучая каждого из них. И если «Бостон» почти определился и выбирает из двух оставшихся кандидатур – Джей Лич или Девид Куинн, а переговоры «Виннипега» с Барри Троцем затянулись и не привели к результату, то в «Детройте», по-видимому, начинается самое интересное время.

После того, как по окончании регулярного чемпионата «Детройт» уволил Джеффа Блэшилла, а вместе с ним ассистента Дага Хоуду и тренера вратарей Джеффа Салайко, в фанатской среде «красных крыльев» стало веселее: «вот он, план Айзермана в действии!». Долгожданные перемены в клубе вызвали лавинообразную череду слухов о возможных назначениях на тренерский мостик. Звучали фамилии Дэвида Куинна (бывший главный тренер «Рейнджерс») и Райана Варсовски (главный тренер «Чикаго Вулвс», АХЛ, обладатель Кубка Колдера-2022). Рик Боунесс покинул «Даллас», Рик Токкет и Трэвис Грин тоже без работы и давали интервью клубам. Стоило Сергею Федорову завоевать Кубок Гагарина и поздравить в видеоролике Морица Зайдера с получением «Колдера», как и о нем заговорили применительно к «Детройту».

Айзерман говорил, что ему комфортно работать с теми, кого он знает, и время, проведенное Боунессом в «Тампе», определенно пересекается с годами, проведенными там Айзерманом. Что делает его действительно реальным кандидатом.

Но вряд ли «Детройт» зациклен только на тех тренерах, которые уже работали главными.

Генеральный менеджер «Детройта» знаком со многими ассистентами, но двое из них, похоже, подошли к тому рубежу своей карьеры, когда могут рассчитывать на самостоятельную работу в НХЛ.

Очень похоже, что Айзерман, ждет возможности взять интервью у пары помощников Джона Купера, которые были до последнего заняты битвой за Кубок Стэнли.

Джефф Хэлперн. Отказался играть с Овечкиным, ставит волшебное большинство

Джефф Хэлперн как-то сказал, что в его 15-летней карьере в НХЛ было много моментов, когда он мечтал стать тренером: «Вероятно, в ущерб себе. Ты слишком много пытаешься тренировать как игрок и по ходу дела учишься [когда слышишь]: «Закрой рот хоть ненадолго».

Хэлперн был капитаном того самого «Вашингтона», в котором Александр Овечкин начал свою великую карьеру. В дебютном матче Джефф отдал две результативные передачи на Ови, что не помешало ему позже попросить Глена Хэнлона, главного тренера, не ставить к нему в звено Александра: «Я не могу играть с этим парнем. Он везде на льду. Я не знаю, где он, и я не так играю».

«В следующей игре Крис Кларк был в звене с Овечкиным, пока я играл с Брайаном Уилси и Мэттом Петтинжером. Два очень хороших игрока и исключительных человека, но они не Алекс Овечкин. Так что это была ошибка», – вспоминал впоследствии Хэлперн.

Несмотря на просчеты в выборе партнеров, о тренерских задатках американца хорошо отзывались специалисты. «Я думаю, что он из тех игроков, которые становятся хорошими тренерами, потому что он обращал внимание на детали», — сказал генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Маклеллан, который в годы игровой карьеры Хэлперна был скаутом.

Здесь стоит отметить, что лига давно не та, что была в середине нулевых. И с момента, когда Хэлперн покинул НХЛ в качестве игрока в 2014 году, произошла смена тренерских стилей и трансформация рабочей этики. Хоккей стал более технологичным и прагматичным. Сейчас игроки работают с частными инструкторами в межсезонье и подготовлены так, как никогда раньше. Тренерам пришлось уйти от директивного подхода и примерить роль наставника, оперирующего множеством данных.

И молодой коуч (по меркам лиги), вероятно, знает, как найти подход к талантливым миллениалам. «Я думаю, когда у вас есть идея, которую вы хотите донести до игроков – они очень умны, они очень хорошо информированы, — говорит Хэлперн. – Возвращаясь к тому времени, когда я играл, у нас не было доступа к видео и ко всей информации, которая есть у этих игроков. Итак, если вы говорите игроку идти налево, а не направо, я уверен, что у него есть свое мнение на этот счет. Вы должны показать ему, почему вы хотите, чтобы он пошел определенным путем. За этим должны стоять данные. За этим должны стоять примеры. Это не обязательно должно быть просто «Сделай так».

Фигура Хэлперна выглядит довольно привлекательно в разрезе ситуации с молодыми талантами «Детройта». Джефф начинал тренерскую карьеру в «Сиракьюз» с должности тренера по развитию игроков и быстро продвинулся до ассистента главного тренера, а потом поднялся и в НХЛ. А в «Тампе» он отвечает за нападение и бригады большинства. Бинго! В «Детройте» Хэлперн сосредоточит усилия на реализации численного превосходства, наладит процесс развития талантливой молодежи, встроив их в общую структуру игры – и контендер готов. Вперед за Кубком!

Так, стоп! А что делать с обороной? «Крылья» стабильно болтаются в подвале таблицы по количеству пропущенных шайб, а игра в меньшинстве вызывает слезы даже у самых эмоционально стойких фанатов. И вот тут на сцене появляется фигура еще одного ассистента Купера – Дерека Лалонда.

Дерек Лалонд. Конструктор чемпионской обороны, играть в меньшинстве любит больше, чем в равных составах

Именно Лалонд сконструировал чемпионские оборонительные порядки в «Тампа-Бэй». Благодаря усилиям Дерека, «молнии» с момента его прихода входят в топ-3 по нейтрализации большинства (82,7% во всех ситуациях) и в топ-5 по пропущенным шайбам за игру.

В прошлом году многие, вероятно, и не заметили, как в решающем пятом матче финальной серии против «Монреаля» при счете 1:0 в пользу «Тампы» за полторы минуты до конца именно Лалонд рисовал схемы обороны во время тайм-аута.

Надо сказать, что Лалонд – уникальный человек. Он никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне, его игровой опыт ограничен студенческой командой Кортлендского университета на позиции вратаря. И тренерский опыт он начал получать уже тогда. Лалонд тренирует с 23 лет, начиная с сезона-1995/96. До НХЛ Дерек поработал в трех лигах (NCAA, USHL, AHL) в качестве ассистента, главного тренера и генерального менеджера. Дважды брал награды лучшему тренеру года в USHL и ECHL. В фарме «Миннесоты» – «Айова Уайлд» – он вообще тренерская рок-звезда: за один сезон при нем команда удвоила количество набранных очков, установила рекорды клуба по победам, домашним победам, выездным победам, наименьшему количеству поражений и общему количеству очков за сезон.

Но вот что интересно: «Тампа-Бэй» – единоличный лидер по штрафным минутам за отрезок времени, начиная с прихода Лалонда. За яркой игрой, рекордами Кучерова и Василевского, за двумя Кубками Стэнли мы как-то не заметили, что «молнии» – самая грязная команда лиги и прямо сейчас (с сезона-2018/19 включительно) имеют более 10 штрафных минут в среднем за матч. Но при этом «Тампа» больше всех отыграла в меньшинстве в ситуации 3 на 5, продемонстрировав просто запредельный процент нейтрализации – 91,9.

Тренерские скиллы этого бывшего вратаря студенческой команды просто поражают. Иногда кажется, что ему комфортнее контролировать ход игры в меньшинстве, чем в равных составах.

Планирует ли Лалонд стать главным тренером в НХЛ? Вероятно. Несмотря на свои профессиональные успехи, Дерек довольно скромный человек и на вопросы журналистов о такой возможности отвечает: «Я хочу хорошо справляться со своей работой. Мне посчастливилось работать тренером. Я никогда не думал, что действительно буду зарабатывать этим деньги. Но единственная работа, которая меняет мою жизнь, — это должность главного тренера НХЛ. И если это произойдет, красота в том, что я знаю, что буду готов благодаря своему опыту. А если нет, я буду хорош в любой работе, на которой окажусь».

Джо Смит из The Athletic в 2021 году выдал Лалонду такую характеристику: «Его общительный характер и самоуничижительный юмор помогают ему общаться с игроками «Тампы», поскольку он часто начинает выступление с шутки. У него есть навыки игры в пиклбол, виффлбол и настольные игры, не говоря уже о том, чтобы разрушить игру соперника в большинстве».

В любом случае, кого бы из этих двух помощников Купера ни выбрал Айзерман (если, конечно, выберет кого-то из них), каждый может дать мощный импульс развитию молодых и креативных парней из «Детройта». Ларкину, Рэймонду, Зайдеру, Гронеку нужны тренеры, способные раскрыть их потенциал.

Фото: eastnews.ru/The Canadian Press Images; Gettyimages.ru/Ryan McFadden/MediaNews Group/Reading Eagle; globallookpress.com/Douglas R. Clifford, Dirk Shadd