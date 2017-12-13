21 февраля, 01:39 Автор Виген Лазарян Достойный футбол на «Стэмфорд Бридж» Одна из интересных пар 1/8 финала Лиги Чемпионов во вторник вечером сошлась между собой на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Многообещающая игра, со множествами дуэлями, как и игроков , так и тренеров. Особняком стоит игра двух «волшебников» Азара и Месси. В принципе по составам ничего удивительного. Антонио Конте с первых минут не выпустил ни Жиру, ни Морату, расчитывая на резкие контратаки взрывного трио «Педро-Азар-Виллиан». Два примечательных факта: - Лионель Месси ещё не забивал в ворота «Челси» ни разу; - впервые в Лиге Чемпионов в стар...