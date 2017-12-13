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    О лучшей игре!
      Автор Виген Лазарян

      Достойный футбол на «Стэмфорд Бридж»

      Одна из интересных пар 1/8 финала Лиги Чемпионов во вторник вечером сошлась между собой на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Многообещающая игра, со множествами дуэлями, как и игроков , так и тренеров. Особняком стоит игра двух «волшебников» Азара и Месси. В принципе по составам ничего удивительного. Антонио Конте с первых минут не выпустил ни Жиру, ни Морату, расчитывая на резкие контратаки взрывного трио «Педро-Азар-Виллиан». Два примечательных факта: - Лионель Месси ещё не забивал в ворота «Челси» ни разу; - впервые в Лиге Чемпионов в стар...
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      Автор Виген Лазарян

      «Челси» на классе переиграл «Вест Бром»

      Матч «Челси» и «Вест Бромвича» в понедельник вечером закрывал программу 27-го тура английской премьер-лиги. Сложно поверить, но в 2018 году на «Стэмфорд Бридж» лондонцы в рамках национального чемпионата не одержали ни одной победы. А в предыдущих двух турах и восе проиграли с разницей мячей 1-7, «Борнмуту» (0-3) и «Уотфорду» (1-4). Проигрывать еще, было юы непозволительной роскошью. Разговоры вокург команды, вокруг Конте - всё это висело грузом неудачных игр. «Синие» обязаны были сыграть в свой футбол и добыть три очка. &...
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      Автор Виген Лазарян

      Наставник Бёрнли о гордости

      Шон Дайч, очень лаконично высказался по поводу гордости за команду и за текущий результат. Удивительный отрезок Бёернли, находящегося на сей момент в первой пятерке АПЛ!
      +12
      Автор Виген Лазарян

      Милота от Игоря Денисова. Просто посмотрите на это

      Проявление «телячьей нежности» человека, от которого меньше всего ожидал такое! Ещё раз убеждаюсь, что Семин маэстро и психолог, что умеет найти подход к каждому футболисту персонально!
      +8
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      Автор Виген Лазарян

      Зимний чемпион. «Локомотив» уходит в отрыв

      Подошел к концу календарный 2017-ый год. Команды чемпионата России уходят в отпуск. «Локомотив» заканчивает первую часть сезона на первой строчке, заодно (также с первого места) вышли в плей-офф Лиги Европы, где в середине февраля их ждет французская Ницца. Таким образом, журналисты короновали подопечных Юрия Семина «зимними чемпионами». Последнее поражение «красно-зеленых» датировано месяцем тому назад от молдавского «Шерифа» в Лиге Европы. А в РФПЛ лидеры потерпели неудачу аж в середине октября от «Уфы». Давайте попробуем разобратьс...
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