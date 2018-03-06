вчера, 19:08 Автор Kuzinho5 ЙОЗУА КИММИХ. ВЕРЬ В СЕБЯ. СЕРИЯ 2. РУССКАЯ ОЗВУЧКА!!! Лучший игрок сборной Германии-2017, один из лидеров современной Баварии, будущее немецкого футбола - все это о 23-летнем Йозуа Киммихе. Вашему вниманию вторая серия фильма об этой звезде мирового футбола с РУССКОЙ ОЗВУЧКОЙ! В этой серии Йозуа Киммих расскажет о своей жизни в интернате Штутгарта, поделится приятными воспоминаниями, а также о Йозуа расскажут директор интерната и руководитель академии Штутгарта. Над выпуском работали: Евгений Кузьменко, Ольга Орлова.