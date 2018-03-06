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    BundesШоу
    Видосики о немецком футболе
      Автор Kuzinho5

      ЙОЗУА КИММИХ. ВЕРЬ В СЕБЯ. СЕРИЯ 2. РУССКАЯ ОЗВУЧКА!!!

      Лучший игрок сборной Германии-2017, один из лидеров современной Баварии, будущее немецкого футбола - все это о 23-летнем Йозуа Киммихе. Вашему вниманию вторая серия фильма об этой звезде мирового футбола с РУССКОЙ ОЗВУЧКОЙ! В этой серии Йозуа Киммих расскажет о своей жизни в интернате Штутгарта, поделится приятными воспоминаниями, а также о Йозуа расскажут директор интерната и руководитель академии Штутгарта. Над выпуском работали: Евгений Кузьменко, Ольга Орлова.
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      Автор Kuzinho5

      БАВАРИЯ НАШЛА ЗАМЕНУ ХАЙНКЕСУ? РАЗГРОМ ФРАЙБУРГА!

      Чемпионат Германии. Бундеслига. Бавария связалась с тренером Фрайбурга Кристианом Штрайхом. Руководство мюнхенского клуба видит в нем замену Юппу Хайнкесу. Мое мнение касаемо этого слуха, а также разбор матча 25 тура Бундеслиги Фрайбург - Бавария 0:4.
      Dr_Olprzgbs_M
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