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    Бобслей. Скелетон. Сани

    Бобслей. Скелетон. Сани

    Всё подряд о бобслее, скелетоне, санном спорте

    Лента блога О блоге и авторах
    313029282726
    |Автор conor

    Промо к ЧМ по бобслею и скелетону 2017

    Сегодня стартует Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 в Кёнигсзее
    Рейтинг +13
    0 комментариев
    |Автор denkuzmin

    Ошибки в немецком сценарии. Обзор этапа Кубка мира по санному спорту в Оберхофе

    Трасса, на которую немцы редко пускают иностранных спортсменов. Из-за этого оберхофские этапы часто превращаются в чемпионат Германии. Но иногда бывают моменты, когда всё идёт не по сценарию хозяев.

    сборная России (сани), Натали Гайзенбергер, Татьяна Иванова, сборная Латвии, Александр Денисьев, Владислав Антонов, Роман Репилов, Наталия Гарт, сборная Германии, Феликс Лох
    Рейтинг +14
    0 комментариев
    |Автор conor

    Обзор этапа КМ по бобслею и скелетону в Кёнигсзее

    В минувшие выходные на одной из самых интересных трасс в мире в Кёнигсзее прошёл очередной этап кубка мира по бобслею и скелетону.
    Рейтинг +22
    2 комментария
    |Автор denkuzmin

    План выполнен. Обзор чемпионата мира по санному спорту в Иглсе

    Если у бобслеистов и скелетонистов чемпионат мира проходит в конце сезона, то у саночников главный старт сезона традиционно наступает раньше. В этом году всё внимание было направлено на австрийский Иглс.

    Роман Репилов, сборная России (сани), Альберт Демченко, Наталия Гарт, Семен Павличенко, Татьяна Иванова
    Рейтинг +23
    2 комментария
    |Автор conor

    Превью к Чемпионату мира по санному спорту 2017

    Уже в ближайший четверг 26 января в Австрии на трассе в Иглсе пройдёт открытие 47 Чемпионата мира по санному спорту. Превью к чемпионату далее
    Рейтинг +14
    0 комментариев
    |Автор conor

    Обзор этапа КМ по бобслею и скелетону в Санкт-Морице

    В прошедшие выходные на единственной натуральной трассе в Санкт-Морице прошёл этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Соревнования оказались очень интересными и принесли множество неожиданных результатов.

    Рейтинг +11
    0 комментариев
    |Автор conor

    Превью к этапу КМ по бобслею и скелетону в Санкт-Морице

    В пятницу на единственной натуральной трассе в Санкт-Морице стартует этап Кубка мира по бобслею и скелетону.

    Рейтинг +16
    0 комментариев
    |Автор conor

    Трейлер к Чемпионату мира по бобслею и скелетону 2017 года в Кёнигсзее

    Рейтинг +11
    0 комментариев
    |Автор denkuzmin

    Медалей много не бывает. Обзор этапа Кубка мира по санному спорту в Сигулде

    Трасса, которая долгие годы была домашней для российских спортсменов. Та трасса, на которой саночник сборной России впервые стал чемпионом мира. Трасса, от которой мы всегда ждём хороших результатов. И всё это Сигулда.

    сборная России (сани), Татьяна Иванова, сборная Латвии, Степан Федоров, Роман Репилов, санный спорт, Виктория Демченко, Семен Павличенко, сборная Германии
    Рейтинг +21
    0 комментариев
    |Автор denkuzmin

    Винтерберг любит сюрпризы. Обзор чемпионата Европы по бобслею и скелетону

    Так уж повелось, что в России деньги командам чиновники распределяют по итогам чемпионатов мира и Европы. Поэтому и за общий зачёт мало кто борется. Саночники свой европейский чемпионат отработали неделей ранее и вот теперь пришло время для бобслеистов и скелетонистов.

    Надежда Сергеева, Александр Третьяков, сборная Латвии, Александра Родионова, Алексей Стульнев, Никита Трегубов, сборная России (скелетон), сборная России (бобслей), сборная Германии
    Рейтинг +20
    0 комментариев
    313029282726
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    17 февраля 08:08
    Промо к ЧМ по бобслею и скелетону 2017

    6 февраля 01:27
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