16 января 02:37 | Автор Автор denkuzmin Винтерберг любит сюрпризы. Обзор чемпионата Европы по бобслею и скелетону Так уж повелось, что в России деньги командам чиновники распределяют по итогам чемпионатов мира и Европы. Поэтому и за общий зачёт мало кто борется. Саночники свой европейский чемпионат отработали неделей ранее и вот теперь пришло время для бобслеистов и скелетонистов. Рейтинг +20