Всё подряд о бобслее, скелетоне, санном спорте
Сегодня стартует Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 в Кёнигсзее
Трасса, на которую немцы редко пускают иностранных спортсменов. Из-за этого оберхофские этапы часто превращаются в чемпионат Германии. Но иногда бывают моменты, когда всё идёт не по сценарию хозяев.
В минувшие выходные на одной из самых интересных трасс в мире в Кёнигсзее прошёл очередной этап кубка мира по бобслею и скелетону.
Если у бобслеистов и скелетонистов чемпионат мира проходит в конце сезона, то у саночников главный старт сезона традиционно наступает раньше. В этом году всё внимание было направлено на австрийский Иглс.
Уже в ближайший четверг 26 января в Австрии на трассе в Иглсе пройдёт открытие 47 Чемпионата мира по санному спорту. Превью к чемпионату далее
В прошедшие выходные на единственной натуральной трассе в Санкт-Морице прошёл этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Соревнования оказались очень интересными и принесли множество неожиданных результатов.
В пятницу на единственной натуральной трассе в Санкт-Морице стартует этап Кубка мира по бобслею и скелетону.
Трасса, которая долгие годы была домашней для российских спортсменов. Та трасса, на которой саночник сборной России впервые стал чемпионом мира. Трасса, от которой мы всегда ждём хороших результатов. И всё это Сигулда.
Так уж повелось, что в России деньги командам чиновники распределяют по итогам чемпионатов мира и Европы. Поэтому и за общий зачёт мало кто борется. Саночники свой европейский чемпионат отработали неделей ранее и вот теперь пришло время для бобслеистов и скелетонистов.
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