вперед Россия

Становится грустно за нашу страну. У нас много проходит всяких турниров, соревнований... А вот на плакатах , флагах смотрят на нас , только те , кто в данный момент выступает., а как же те, кто ещё совсем не давно нас радовал, своими победами, неудачами? Вот- вот, а виновата всё же , федерация! Можно найти средства на такие миссии! Те , за кого мы болели , они несли флаг нашей страны и боролись на равных со всем миром спортивных достижениях, и теперь , они забыты. Лишь иногда вспоминают их, не всех- выборочно❗️ Я даже не говорю, о тех кто занимал 2-3 и далее места....