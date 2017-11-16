вперед Россия

Рвите ребята изо всех сил,Российским болельщикам вы очень важны! Да-вас мало представляет страну- нас мало ,но мы в тельняшках!
Бред какой-то,едем или не едем на Олимпиаду?Спортсмены 4 года тренировались,а тут едем или нет?Как всё странно,если честно.Понятно,что всё связано с выборами президента России,об этом заявил и действующий президент нашей страны Владимир Владимирович Путин.Ехать надо не смотря ни на что!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мария Шарапова вышла в финал Впервые за 2,5 года,обыграв китаянку Пэн Шуай в полуфинале турнира (WTA), да ещё и в Китае, вТяньцзине ❗️❗️❗️6:3,6:1 в пользу Маши❗️❗️❗️ В финале Маша встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.,пожелаем удачи нашей Маше🎾🎾🎾
Становится грустно за нашу страну. У нас много проходит всяких турниров, соревнований... А вот на плакатах , флагах смотрят на нас , только те , кто в данный момент выступает., а как же те, кто ещё совсем не давно нас радовал, своими победами, неудачами? Вот- вот, а виновата всё же , федерация! Можно найти средства на такие миссии! Те , за кого мы болели , они несли флаг нашей страны и боролись на равных со всем миром спортивных достижениях, и теперь , они забыты. Лишь иногда вспоминают их, не всех- выборочно❗️ Я даже не говорю, о тех кто занимал 2-3 и далее места....