Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Намедни
    Биатлонные события за неделю,месяц,год
      Автор OnlyDendy

      Логинов выиграл Кубок России, Цветков проиграл 2 минуты ходом

      Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка страны в Тюмени. Cпортсмен допустил один промах на второй стрельбе. Вторым стал резервист сборной Алексей Слепов, которому в этот раз удалось отстрелять «на ноль». Чисто на рубежах также отработал представитель основной команды страны Евгений Гараничев, финишировавший третьим. На четвертой позиции расположился олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Малышко. Чемпион мира-2017 Максим Цветков с одним промахом занял только 16-е место. Кубок России. 6-й этап. Тюмень Мужчины. Спринт. 10 км 1. Але...
      +14
      8
      Автор Ozon671games

      Иногда хорошие ребята побеждают

      Не делите шкуру неубитого медведя или слова иностранных спортсменов о дисквалификациях Российских спорсменов до событий 1 февраля
      +33
      11
      Автор Ozon671games

      Ольга Якушова: Сливко до пенсии будет в сборной работать

      26-летняя чемпионка Европы 2016 года Ольга Якушова в эксклюзивном интервью Лайфу рассказала о причинах неожиданного завершения карьеры и непростом положении дел в резервной женской сборной России по биатлону в связи с работой тренерского штаба Виталия Норицына.
      +102
      41
      Автор Onlydendy

      5 возвращений 2017 года

      2017 год подходит к концу и предлагаю вспомнить 5 биатлонистов,которые вернулись в 2017 году пропустив 2016 год или сезон 2016-17.
      +29
      30
      Автор Onlydendy

      Екатерина Юрлова и Максим Цветков — лучшие на контрольной тренировке в Бейтоштолене

      Мужская и женская сборные России провели совместную контрольную тренировку на сборе в норвежском Бейтоштолене.
      +14
      14
      Автор Onlydendy

      МОК поддрежал Россию

      В Лиме продолжается сессия МОК. Сегодня комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида и Денниса Освальда, которые занимаются расследованием темы российского допинга впервые представили свои доклады. Данный текст не является авторским и принадлежит автору сайта sport-express, за что я благодарен ей. В начале сессии настоящую бомбу взорвал вице-президент МОК Джон Коатс. Он предложил ввести поправки в главный закон, по которому живет мировой спорт – Олимпийскую хартию. На данный момент, за различные манипуляции (в том числе и допинговые) для организаций ...
      +3
      5
      Автор Ozon671games

      День рождения, светлый праздник!

      Как мы обычно отмечаем свой день рождения, особенно красивые круглые даты — 30, 35, 45 лет? Да так и обычно, как все — приглашаем родных, друзей за город или в ресторан, или едем на отдых. А вот Антон Шипулин решил изменить традиции и подарить в этот день праздник детям! Детям из детских домов и реабилитационных центров!
      +14
      4
    Показать ещe

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться