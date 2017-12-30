21 февраля, 18:02 Автор OnlyDendy Логинов выиграл Кубок России, Цветков проиграл 2 минуты ходом Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка страны в Тюмени. Cпортсмен допустил один промах на второй стрельбе. Вторым стал резервист сборной Алексей Слепов, которому в этот раз удалось отстрелять «на ноль». Чисто на рубежах также отработал представитель основной команды страны Евгений Гараничев, финишировавший третьим. На четвертой позиции расположился олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Малышко. Чемпион мира-2017 Максим Цветков с одним промахом занял только 16-е место. Кубок России. 6-й этап. Тюмень Мужчины. Спринт. 10 км 1. Але...