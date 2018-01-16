Самый читаемый* блог о ставках

1 марта, 18:46 Автор ZhukROI>10 Ставки на матчи от 01.03.2018 до 15.03.2018 Итог предыдущих ставок+14 новых ставок. И новый совет. В следующий раз проанализируем пятую серию ставок и разберём ещё несколько хитростей.

20 февраля, 16:41 Автор ZhukROI>10 Ставки на матчи от 20.02.2018 до 26.02.2018 Итог предыдущих ставок+11 новых ставок. И новый совет. В следующий раз проанализируем четвёртую серию ставок и разберём ещё несколько хитростей.

9 февраля, 20:44 Автор ZhukROI>10 Ставки на матчи от 09.02.2018 до 14.02.2018 Итог предыдущих ставок+10 новых ставок. И новый совет. В следующий раз проанализируем третью серию ставок и разберём ещё несколько хитростей.