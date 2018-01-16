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    Sports.ru
    baltika

    Самый читаемый* блог о ставках
    *но это не точно (зато ROI>10% на большой дистанции)
      Автор ZhukROI&gt;10

      Ставки на матчи от 01.03.2018 до 15.03.2018

      Итог предыдущих ставок+14 новых ставок. И новый совет. В следующий раз проанализируем пятую серию ставок и разберём ещё несколько хитростей.
      +6
      Автор ZhukROI&gt;10

      Ставки на матчи от 20.02.2018 до 26.02.2018

      Итог предыдущих ставок+11 новых ставок. И новый совет. В следующий раз проанализируем четвёртую серию ставок и разберём ещё несколько хитростей.
      +5
      Автор ZhukROI&gt;10

      Ставки на матчи от 09.02.2018 до 14.02.2018

      Итог предыдущих ставок+10 новых ставок. И новый совет. В следующий раз проанализируем третью серию ставок и разберём ещё несколько хитростей.
      +7
      Автор ZhukROI&gt;10

      Ставки на матчи от 24.01.2018 до 30.01.2018

      Итого предыдущих ставок+17 новых ставок, моя истории и советы. В следующий раз проанализируем вторую серию ставок и разберём ещё несколько хитростей
      +6
      3
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