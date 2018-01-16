Самый читаемый* блог о ставках

Итог предыдущих ставок+14 новых ставок. И новый совет. В следующий раз проанализируем пятую серию ставок и разберём ещё несколько хитростей.
Итог предыдущих ставок+11 новых ставок. И новый совет. В следующий раз проанализируем четвёртую серию ставок и разберём ещё несколько хитростей.
Итог предыдущих ставок+10 новых ставок. И новый совет. В следующий раз проанализируем третью серию ставок и разберём ещё несколько хитростей.
Итого предыдущих ставок+17 новых ставок, моя истории и советы. В следующий раз проанализируем вторую серию ставок и разберём ещё несколько хитростей
10 ставок, в начале следующего выпуска проверим итоговую доходность