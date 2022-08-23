Первая победа «МЮ» в АПЛ-2022/23: шансы на чемпионство выросли в три раза, на попадание в зону ЛЧ дают почти 20%

Аналитики быстро переобулись в оценках.

К третьему туру АПЛ и «Манчестер Юнайтед», и «Ливерпуль» подходили не в оптимальной форме: первые потерпели два поражения в стартовых турах, вторые дважды сыграли вничью. На игроков «МЮ» обрушился целый шквал критики, а кресло под Эриком Тен Хагом заметно покачивалось – в случае третьего подряд поражения нидерландский специалист вполне мог лишиться своего поста.

«Манчестер» на этот раз не подвел коуча: несмотря на заметное преимущество «Ливерпуля» во втором тайме, «Юнайтед» смог добыть первую победу в сезоне. 2:1 и «МЮ» поднимается на 14 строчку в турнирной таблицы, а аналитики букмекерских контор экстренно переобуваются в своих оценках будущих успехов клуба.

Шансы на чемпионство «Манчестера» выросли почти в три раза

Перед матчем с «Ливерпулем» на чемпионство «МЮ» букмекерские конторы давали кэф 81.00, а это чуть больше 1% вероятности. Более вероятным исходом сезона аналитики посчитали вылет «Манчестера» в Чемпионшип – исход котировали на 25.00, что эквивалентно 4%.

После победы над бандой Клоппа все оценки претерпели заметные изменения:

на чемпионство теперь дают 29.00 (чуть больше 3%);

на попадание в зону Лиги чемпионов – 5.00 (около 20%);

на финиш в топ-6 – 2.00 (около 50%);

на вылет – 51.00 (чуть меньше 2%).

Учитывая заметную пробуксовку «Челси» и «Ливерпуля» на старте, «Манчестер» действительно может включиться в борьбу за самые высокие места. Правда, чемпионство «Манчестер Сити», кажется, уже никто не ставит под сомнения – 71% на то, что клуб выиграет очередной трофей в Англии.

А вот шансы «Ливерпуля» навязать борьбу «МС» рухнули в несколько раз после поражения от «МЮ»: если после второго тура на титул парней Клоппа давали около 20%, то сейчас шанс на чемпионство упал почти в два раза – 12%.

Аналитики верят, что в борьбу за место в Лиге чемпионов наконец-то включится лондонский «Арсенал»: шансы на чемпионство подопечных Артеты оценены в 10%, на попадание в топ-4 – около 65%.

Положение Тен Хага перестало быть таким шатким

После второго тура на увольнение Тен Хага ирландская букмекерская контора Paddy Power давалиа около 25%. Вероятнее голландского специалиста пост главного в АПЛ мог покинуть Ральф Хазенхюттль, «Саутгемптон» которого набрал одно очко в первых двух турах – на увольнение австрийца давали 30%.

После победы над «Ливерпулем» Тен Хага может чувствовать себя немного спокойнее – шанс на его увольнение упал до 12%. Цифра, по правде говоря, все-равно выглядит уж слишком завышенной. Давайте смотреть правде в глаза:

«МЮ» с Тен Хагом обыграл принципиального соперника в лице «Ливерпуля» впервые с 10 марта 2018 года;

впереди у «Манчестера» достаточно приятный календарь: домашние матчи с «Лидсом» и «Арсеналом» (тут могут возникнуть проблемы), плюс выезды к «Саутгемптону», «Лестеру» и «Кристал Пэласу»;

клуб всего в трех очках от топ-6, потому 14 место после трех туров – совсем не так критично, как кажется.

Тем не менее Paddy Power держит открытой линию на следующего менеджера «Манчестер Юнайтед» – аналитики на 40% уверены, что им станет Маурисио Почеттино. 15% дают на то, что английский клуб возглавит Зинедин Зидан.

Ну а новый главный претендент на увольнение в АПЛ – это Брендан Роджерс, чей «Лестер» набрал всего одно очко в матчах с «Брентфордом», «Арсеналом» и «Саутгемптоном». На отставку коуча дают больше 60%.

Роналду сыграл всего 43 минуты в первых трех турах

После победы над «Ливерпулем» Криштиану Роналду впервые в сезоне казался довольным в футболке «МЮ». Правда, сам португалец до сих пор не отличился результативными действиями, а за три тура в общей сложности провел на поле всего 43 минуты. Несмотря на это, Роналду входит в топ-10 главных претендентов на звание лучшего бомбардира турнира, хотя на «Золотую бутсу» португальца в Англии дают около 3%. Оно и понятно: у Родриго из «Лидса» уже четыре забитых, а у Холланда, Заа и Митровича – по три. Даже завоевав место в старте, Кришу будет тяжело догнать конкурентов.

Тен Хаг в интервью утверждает, что Роналду еще сыграет свою роль в успехе клуба, но по первым трем турам это выглядит скорее как способ успокоить капризы португальца: опытнейший форвард в первом важном матче сезона остается на скамейки запасных, и появляется на поле лишь на последние пять минут встречи. Что может быть показательнее?

Тем не менее, переход Каземиро в английский клуб, кажется, немного успокоил Криштиану, испытывающего дифицит игрового времени и лишенного Лиги чемпионов на предстоящий сезон. Рон останется в «Манчестере» на ближайшие полсезона с вероятностью почти в 70%. Ну а самое вероятное направление на переезд – Дортмунд: шанс на трансфер в «Боруссию» около 15%.

«Манчестер» пока остается самым интригующим и обсуждаемым клубом Европы на старте сезона. Начнет ли коллектив подъем после знаковой победы над «Ливерпулем» – можно только гадать, но последить за развитием событий обязательно стоит. Этим мы и займемся.

Фото: globallookpress.com/John Bradley, Xin Hua