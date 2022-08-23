Тотал больше
Блог

Первая победа «МЮ» в АПЛ-2022/23: шансы на чемпионство выросли в три раза, на попадание в зону ЛЧ дают почти 20%

Ставки на футбол
Ставки на спорт
натив
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Аналитики быстро переобулись в оценках. 

К третьему туру АПЛ и «Манчестер Юнайтед», и «Ливерпуль» подходили не в оптимальной форме: первые потерпели два поражения в стартовых турах, вторые дважды сыграли вничью. На игроков «МЮ» обрушился целый шквал критики, а кресло под Эриком Тен Хагом заметно покачивалось – в случае третьего подряд поражения нидерландский специалист вполне мог лишиться своего поста.

«Манчестер» на этот раз не подвел коуча: несмотря на заметное преимущество «Ливерпуля» во втором тайме, «Юнайтед» смог добыть первую победу в сезоне. 2:1 и «МЮ» поднимается на 14 строчку в турнирной таблицы, а аналитики букмекерских контор экстренно переобуваются в своих оценках будущих успехов клуба. 

Шансы на чемпионство «Манчестера» выросли почти в три раза

Перед матчем с «Ливерпулем» на чемпионство «МЮ» букмекерские конторы давали кэф 81.00, а это чуть больше 1% вероятности. Более вероятным исходом сезона аналитики посчитали вылет «Манчестера» в Чемпионшип – исход котировали на 25.00, что эквивалентно 4%.

После победы над бандой Клоппа все оценки претерпели заметные изменения: 

  • на чемпионство теперь дают 29.00 (чуть больше 3%);
  • на попадание в зону Лиги чемпионов – 5.00 (около 20%);
  • на финиш в топ-6 – 2.00 (около 50%);
  • на вылет – 51.00 (чуть меньше 2%).

Учитывая заметную пробуксовку «Челси» и «Ливерпуля» на старте, «Манчестер» действительно может включиться в борьбу за самые высокие места. Правда, чемпионство «Манчестер Сити», кажется, уже никто не ставит под сомнения – 71% на то, что клуб выиграет очередной трофей в Англии. 

А вот шансы «Ливерпуля» навязать борьбу «МС» рухнули в несколько раз после поражения от «МЮ»: если после второго тура на титул парней Клоппа давали около 20%, то сейчас шанс на чемпионство упал почти в два раза – 12%. 

Аналитики верят, что в борьбу за место в Лиге чемпионов наконец-то включится лондонский «Арсенал»: шансы на чемпионство подопечных Артеты оценены в 10%, на попадание в топ-4 – около 65%.

Положение Тен Хага перестало быть таким шатким

После второго тура на увольнение Тен Хага ирландская букмекерская контора Paddy Power давалиа около 25%. Вероятнее голландского специалиста пост главного в АПЛ мог покинуть Ральф Хазенхюттль, «Саутгемптон» которого набрал одно очко в первых двух турах – на увольнение австрийца давали 30%. 

После победы над «Ливерпулем» Тен Хага может чувствовать себя немного спокойнее – шанс на его увольнение упал до 12%. Цифра, по правде говоря, все-равно выглядит уж слишком завышенной. Давайте смотреть правде в глаза: 

  • «МЮ» с Тен Хагом обыграл принципиального соперника в лице «Ливерпуля» впервые с 10 марта 2018 года;
  • впереди у «Манчестера» достаточно приятный календарь: домашние матчи с «Лидсом» и «Арсеналом» (тут могут возникнуть проблемы), плюс выезды к «Саутгемптону», «Лестеру» и «Кристал Пэласу»;
  • клуб всего в трех очках от топ-6, потому 14 место после трех туров – совсем не так критично, как кажется.

Тем не менее Paddy Power держит открытой линию на следующего менеджера «Манчестер Юнайтед» – аналитики на 40% уверены, что им станет Маурисио Почеттино. 15% дают на то, что английский клуб возглавит Зинедин Зидан. 

Ну а новый главный претендент на увольнение в АПЛ – это Брендан Роджерс, чей «Лестер» набрал всего одно очко в матчах с «Брентфордом», «Арсеналом» и «Саутгемптоном». На отставку коуча дают больше 60%.

Роналду сыграл всего 43 минуты в первых трех турах

После победы над «Ливерпулем» Криштиану Роналду впервые в сезоне казался довольным в футболке «МЮ». Правда, сам португалец до сих пор не отличился результативными действиями, а за три тура в общей сложности провел на поле всего 43 минуты. Несмотря на это, Роналду входит в топ-10 главных претендентов на звание лучшего бомбардира турнира, хотя на «Золотую бутсу» португальца в Англии дают около 3%. Оно и понятно: у Родриго из «Лидса» уже четыре забитых, а у Холланда, Заа и Митровича – по три. Даже завоевав место в старте, Кришу будет тяжело догнать конкурентов. 

Тен Хаг в интервью утверждает, что Роналду еще сыграет свою роль в успехе клуба, но по первым трем турам это выглядит скорее как способ успокоить капризы португальца: опытнейший форвард в первом важном матче сезона остается на скамейки запасных, и появляется на поле лишь на последние пять минут встречи. Что может быть показательнее? 

Тем не менее, переход Каземиро в английский клуб, кажется, немного успокоил Криштиану, испытывающего дифицит игрового времени и лишенного Лиги чемпионов на предстоящий сезон. Рон останется в «Манчестере» на ближайшие полсезона с вероятностью почти в 70%. Ну а самое вероятное направление на переезд – Дортмунд: шанс на трансфер в «Боруссию» около 15%.

«Манчестер» пока остается самым интригующим и обсуждаемым клубом Европы на старте сезона. Начнет ли коллектив подъем после знаковой победы над «Ливерпулем» – можно только гадать, но последить за развитием событий обязательно стоит. Этим мы и займемся.

Фото: globallookpress.com/John Bradley, Xin Hua

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные