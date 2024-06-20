Дания – Англия: Саутгейт может согласиться на 0:0, а у Дании – два варианта

В четверг, 20 июня, в рамках группы C сыграют Дания и Англия. Команда Гарета Саутгейта пока идет по стандартному плану прошлого Евро. После победы в первом туре нужна ничья во втором

Англия не планирует много забивать?

Ранее уже подробно вспоминали о закономерности англичан на Евро: только один раз из восьми коллектив пробивал тотал больше при Гарете Саутгейте. Нет никаких предпосылок к атакующей игре и в этот раз.

Ожидается, что тренер сделает точечные изменения в составе. В частности, не выпустит с первых минут критикуемого Фила Фодена. В остальном система точно не изменится.

Очевидный статистический тренд на Англию – небольшое количество матчей с проходом ставки «обе забьют»: только одна такая встреча из последних пяти – против Бельгии. Также у Англии есть любимый счет – 1:0 (три матча из десяти).

Датчане могут выбирать – рисковать или побеждать Сербию

Дания провела два разных тайма со Словенией. За игру в первом северян в социальных сетях сравнивали с «Барселоной»; во втором – отправляли на четвертое место в группе. Истина где-то посередине, как и динамика по тоталам у коллектива Каспера Юльманна. Какие-либо существенные закономерности отсутствуют: были и две встречи на ТБ 3.5, и классические ничьи, и даже пропущенный гол от Сан-Марино.

Ничья со Словенией – головная боль. Теперь Дании нужно либо идти на риск и побеждать Англию, либо уже играть на три очка против Сербии. В то же время ничья оставляет возможность просочиться в плей-офф и за три мирных исхода.

Разгром маловероятен – главное не заснуть

● У Дании есть позитивная новость – в состав может вернуться центральный защитник Симон Кьер. Важное усиление перед топ-соперником. У Дании очень опытная оборона, а у Англии – прагматичный футбол и по турнирным раскладам устроит ничья. Коэффициент на победу Дании с форой (+1) – 1.70.

● Тяжело не взять и тотал меньше в матче, где есть Гарет Саутгейт. Здесь букмекеры пока дают солидные 1.85.

● Обе команды совсем не ценят угловые: у Англии пять матчей подряд на тотал меньше 8.5; Дания имеет четыре из шести на ТМ 10.5. В связи с этим букмекеры очень сильно занизили коэффициенты. Даже на девять угловых и более предлагается 1.94.

Пять последних очных матчей

● 2021. Англия – Дания (2:1). ● 2020. Англия – Дания (0:1). ● 2020. Дания – Англия (0:0). ● 2014. Англия – Дания (1:0). ● 2011. Дания – Англия (1:2).

Ставки на Спортсе

Фото: IMAGO/David Klein, IMAGO/Marc Schueler/Global Look Press