Кубок – первый трофей для Станковича? «Спартак» ставят очень высоко после жеребьевки

Состоялась жеребьевка Кубка России. Команды узнали своих соперников в рамках группового этапа сезона-24/25. Не сказать, что оппоненты на этой стадии – серьезный фактор для итоговых коэффициентов у букмекеров. Две команды из четырех выходят в плей-офф напрямую, еще одна спускается в Путь регионов. Групповой этап по-прежнему – больше разминка для грандов.

«Спартак» – главный конкурент «Зенита»

Красно-белые попали в непростую группу к «Динамо», «Крыльям» и… еще одним «Динамо» – из Махачкалы. Здесь реально предстоит побороться за двойку, но букмекеры не сомневаются в выходе команды в плей-офф. «Спартак» – фаворит группы за 2.00, опережая «Динамо».

А еще новые подопечные Деяна Станковича – вторые претенденты на победу в Кубке России. Коэффициент 7.00 выше, чем у всех остальных преследователей «Зенита».

«Спартак» у букмекеров выделяется вторым и в чемпионате России. Сейчас аналитики видят у команды определенное преимущество над группой топ-клубов.

Дивизион претендентов

Суммарно букмекеры выделяют только шесть реальных кандидатов на победу в Кубке России. Любопытно, что на текущий момент почти все – на одном уровне.

В линии Бетсити «Динамо», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА получили по 8.00. То есть жеребьевка – это отнюдь не серьезный фактор для переоценки шансов, что логично, учитывая отсутствие какой-либо группы смерти.

Из любопытного – именно в группе «Краснодар» котируется выше ЦСКА (2.00 против 2.40); «Локомотив» просто доминирует над «Ростовом» (1.70 против 4.00), а ставить против победы «Зенита» в группе можно за 3.50. Это, кстати, весьма интересный вариант, учитывая, что в прошлом сезоне лучший клуб страны в слабом квартете играл вторым составом и занял первое место с трудом.

А кто повторит путь «Балтики»?

В Кубке традиционно ждем сказки. Новый регламент значительно уменьшает вероятность сенсации, но пока чудеса стабильно есть. В 2023 году далеко заходили «Урал» и «Акрон», а сейчас еще свежи воспоминания о походе «Балтики».

В преддверии нового розыгрыша за 100.00 можно ловить победу «Пари НН», «Акрона» или махачкалинского «Динамо». В этой же лиге по коэффициентам «Балтика», «Урал», «Сочи» и «Химки».

Для ценителей сказочных сюжетов – возрождение Олега Кононова в «Торпедо». На победу черно-белых в Кубке России – 300.00. Выше на текущий момент предлагается только «Черноморец» за 500.00.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев; Massimo Paolone/Global Look Press