Ждем крутейший четверг: мощный тайм «Байера» в Риме, фору «Зенита» против ЦСКА и гол «Челси» «Тоттенхэму»

Сегодня много интересных событий – и еврокубки, и Кубок России, и даже крутой матч в АПЛ. Предвкушаем.

«Аталанта» перебьет «Марсель» по угловым

Они примерно одинаково подают их в своих лигах – 5,23 у французов и 5,64 у итальянцев. При этом у «Аталанты» в гостях – 4,65, а у «Марселя» дома – 5,12. Первый полуфинальный матч ЛЕ пройдет во Франции.

На «Аталанту» дают 1.67 на фору +1.5 по угловым. Интересно.

«Байер» превзойдет «Рому» во втором тайме

«Рома» – пятая по играм после перерыва в Серии А, но «Байер» на этом отрезке вообще фееричен – 21 победа из 31 возможной, пропущено всего 12 голов. Нулевую фору на «Байер» предлагают за 1.54 – не слишком впечатляюще.

А вот -0.25 есть за 1.97.

«Зенит» сыграет не хуже ЦСКА в Кубке

В Пути РПЛ первый матч состоится в Москве – ЦСКА примет «Зенит». В РПЛ «Зенит» лучше всех играет в гостях – победил в семи играх из 13. ЦСКА дома не слишком убедителен – только седьмой результат, хотя и есть семь побед из 13. Нулевая фора на «Зенит» предложена за 1.78.

Еще интересно что-нибудь найти с голами – больше из-за статистики ЦСКА, который в РПЛ отыграл всего шесть сухих матчей и всего в семи обошелся без «обе забьют». Но есть сомнения, что эта ставка сыграет при пока не слишком убедительной атаке «Зенита». На всякий случай, котируется она за 1.81.

А «Ростов» и «Балтика» вполне могут забить друг другу

Хотя задачи у команд разные – «Ростов» вполне может нацелиться на Кубок, а «Балтике» лучше бы остаться в РПЛ и все силы бросить на четыре оставшихся тура. И в целом неизвестно, в каких составах выйдут команды.

А зрелище организовать способны обе. «Балтика» в четырех последних матчах РПЛ неизменно забивала – и целых 14 мячей. «Ростов» отличился в пяти подряд играх РПЛ – набил семь голов.

«Челси» забьет «Тоттенхэму» до перерыва

Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж». «Челси» редко проигрывает первые таймы (реже только «Арсенал»), а «Тоттенхэм» их выиграл всего десять. Нулевая фора «Челси» до перерыва предлагается за 1.70.

А еще «Челси» на своем поле забивает до перерыва в семи матчах подряд. «Тоттенхэм» же из последних семи выездов удержался от пропущенного гола в первом тайме только один раз. Гол «Челси» в первом тайме котируется за 1.58.

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Фото: Gettyimages.ru /Emilio Andreoli; РИА Новости /Владимир Астапкович