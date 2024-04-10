В ЛЧ – 🔥: парад тоталов во вторничных матчах, прошла ставка с коэффициентом 53.00!

Лига чемпионов дала зрелища после паузы. В первых четвертьфинальных матчах забито 10 голов! Разбираемся в линиях и трендах, которые сыграли.

«Реал» не проигрывает 24 матча подряд в Ла Лиге. Единственное поражение состоялось еще в сентябре от «Атлетико», ему же команда проигрывала и в Кубке в январе. Больше никто «Реал» в этом сезоне во всех турнирах обыграть не смог. Не смог и Пеп, написавший идеальный сценарий для сиквела на пару с Карло Анчелотти.

В первом матче – 3:3, прошел осторожный ТБ 2,5, на который намекали примерно все эксперты перед матчем (1.83). Перед матчем «Сити» шел за 2.50, «Реал» – 3.02. В лайве все было гораздо интереснее:

мадридцы дважды отыгрывались по ходу матча, уступая 0:1 и 2:3. В этот момент букмекеры давали на победу «Реала» коэффициент 34.00. «Сити» также пришлось отыгрываться – с 1:2. В лайве на манчестерцев можно было поставить за 12.00.

Из интересного – у Родриго шесть голов за «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов. Бразилец, выступающий за «Реал» с 2019 года, забивал в плей-офф Лиги чемпионов лишь командам из АПЛ – на его счету по 3 гола в ворота «Челси» и «Манчестер Сити».

Бернарду забил «Реалу» на выезде в ЛЧ на 108-й секунде матча. Быстрее это делал лишь Манджукич в 2018-м – на 77-й секунде.

Матч «Реала» и «Сити» – 2-й в истории плей-офф ЛЧ с 3+ голами в первые 14 минут. Впервые это случилось в матче «горожан» с «Тоттенхэмом» в 2019-м

«Реал» – любимый клиент Пепа. Три худших матча «Реала» по владению мячом дома в ЛЧ:

24% против «Барселоны» Гвардиолы в 2011. 28% против «Баварии» Гвардиолы в 2014. 38% против «Ман Сити» Гвардиолы сегодня.

«Арсенал» не проиграл «Баварии» – и это уже достижение. Особенно, учитывая статистику личных встреч в плей-офф ЛЧ. Лондонцы вообще в топ-форме – продлили серию без поражений до восьми матчей, одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. Команда Микеля Артеты не проигрывает с 21 февраля – тогда лондонцы уступили «Порту» (0:1) в матче 1/8 финала ЛЧ.

Тут со ставкой на точный счет поскромнее – 2:2 в прематче шел за 15.50, обе забьют за 1.80, а ТБ 2,5 за 1.67. Персона игры – Харри Кейн: забил с пенальти, всего в активе в этом сезоне 39 голов в 38 матчах в составе мюнхенцев. 32 из них – в Бундеслиге, 7 – в ЛЧ. Еще Харри стал лучшим бомбардиром ЛЧ на данный момент. Кажется, стоит присмотреться к линии на гол в ответной встрече.

Раздел «Ставки» на Спортсе

В мегаматче «ПСЖ» и «Барсы» будут голы, а «Атлетико» сможет забить два раза «Боруссии»

28 мячей за тур РПЛ – он второй по голам в сезоне! Круче было только прошлым летом – забили на два мяча больше

Фото: Sven Hoppe/Global Look Press