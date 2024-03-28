«Динамо» почти 30 лет без трофеев – есть ли шанс сейчас? Котируется третьим в чемпионской гонке, чуть ниже – в Кубке

Московское «Динамо» реже всех проигрывает в РПЛ и идет всего в двух очках от первого места. Претендент? Еще какой, тем более что играет команда Марцела Лички очень весело и задорно.

Неужели и правда есть шансы на долгожданный трофей?

Два очка до лидера, голы почти в каждой игре, частые угловые

В таблице – троевластие. Среди трех лидеров – «Динамо». Конкуренты заметно отстают.

«Динамо» немало пропускает, но больше него забивают только две команды и также только две чаще выигрывают.

А меньше всего поражений именно у «Динамо» – лишь два. Первое состоялось сразу в первом туре, когда динамовцы дома уступили 1:3 «Краснодару». Еще один матч «Динамо» проиграло на чужом поле «Спартаку» – 0:1. Но с тех пор 11 игр – без поражений.

Матчи «Динамо» смотреть интересно, но, оказывается, это не самая зрелищная команда. Да, 2,8 гола в среднем за игру, но в играх пяти других клубов забитые мячи случаются даже чаще. А соотношение верхов и низов одинаковое – 10 и 10.

Также «Динамо» – третья команда по угловым (5,65 в среднем), чаще подают только «Зенит» и «Спартак». И лишь в играх ЦСКА и «Локомотива» чаще проходит вариант «обе забьют».

При этом голам своей команды фанаты «Динамо» радуются регулярно – пока в 20 матчах не удалось забить только «Спартаку», «Факелу» и «Локомотиву». Но сухих вышло не так много – всего лишь шесть.

Букмекеры видят «Динамо» в тройке, но претендентов на Кубок больше

Главный претендент на чемпионство в РПЛ – «Зенит» с 1.35, следом за ним идет «Краснодар» за 4.50. А третье – «Динамо» с 8.00.

Дополнительные ставки на «Динамо» – место в двойке за 2.50, в тройке – за 1.50, в четверке – всего за 1.15. Если «Динамо» выиграет еще минимум пять матчей – сыграет коэффициент 2.25.

«Динамо» не побеждало в чемпионате страны с 1976 года. А Кубок выигрывало последний раз в 1995 году. Клуб почти 30 лет не завоевывает трофеев.

А что с шансами на кубковую победу сейчас? Они ниже, чем у трех команд. Впереди «Зенит» (2.35), ЦСКА (5.50) и «Спартак» (7.50). А на «Динамо» выставлен коэффициент 12.00.

Напомним, динамовцы вылетели от «Зенита» в Путь регионов – там еще надо пройти четырех соперников до большого финала. Первый из них – уже на следующей неделе, сыграть предстоит со «СКА-Хабаровском».

Раньше коэффициенты на чемпионство шли к сотне, сейчас – гораздо ниже

«Динамо» вернулось в РПЛ в 2017 году. С тех пор цифры на возможное чемпионство перед стартом сезона были уж очень велики.

Но в последние годы ситуация поменялась.

Интересно, на каком месте в итоге финиширует «Динамо».

Дальше две яркие игры дома и три выезда. А затем «Зенит»

Два ближайших матча «Динамо» проведет на своем поле против «Ростова» и «Спартака». В обоих – фаворит (соответственно 1.87 и 2.40 на победы). Дальше будут три подряд выезда – к «Уралу», «Пари НН» и «Оренбургу».

После этих пяти матчей на конец апреля запланирована домашняя игра против «Зенита». Кстати, в последнем туре – ровно через месяц после этого – «Динамо» сыграет в Краснодаре. За какие медали будет эта игра?

Раздел «Ставки» на Спортсе

«Рубин» и «Крылья» – полные противоположности. Но у них по 29 очков!

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: vk/fcdm_official