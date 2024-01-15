Полтора месяца до рестарта РПЛ: клубы ждут товарищеских матчей, уже можно ставить на «Спартак» и «Ростов»

Клубы РПЛ выходят из отпусков, понемногу укрепляются, а кто-то уже играет товарищеские матчи. Сколько игр собираются провести, есть ли на них коэффициенты, можно ли вообще было ставить на подобные игры? Разбираемся пораньше.

Кто и с кем сыграет – оцениваем список

Логичнее расположить команды по хронологии – кто когда стартует. В расписаниях возможны изменения и дополнения.

15 января «Факел» уже играет с клубом «Сабаил». Всего у воронежцев запланировано 12 матчей за шесть недель. Среди них есть команды Узбекистана, Казахстана, Словении и южнокорейская сборная U-23.

19 января «Ахмат» сыграет с «Елимаем», через два дня – с «Навбахором», планируется сыграть всего восемь матчей. 20 января состоится матч «Локомотива» – против «Аль-Охдуда» из Саудовской Аравии, всего в планах восемь игр, в том числе против «Аль-Насра», но дубайского.

21 января «Зенит» сыграет с самаркандским «Динамо», всего в расписании пока числятся семь матчей – там и корейский «Чонбук», и саудовский «Аль-Фатех», а еще – клубы из разных стран на Кубке Равноправия. 21 января сыграет и «Пари НН» – с «Чонбуком».

22 января стартует «Рубин» – встретится с сербским «Напредаком». Пока намечено десять игр, в том числе против болгарских «Славии», «Ботева» и «Арды», австрийского «Санкт-Пельтена», а еще – команды «Канвон» из Южной Кореи.

23 января у «Ростова» запланирован матч против «Родины», а дальше – «Винлайн Зимний Кубок РПЛ» против «Спартака», «Кайрата» и «Шабаба Аль-Ахли». И еще три матча – после.

24 января «Крылья Советов» сыграют с сербским «Вождовацем». Пока известны имена семи соперников, из которых два сербских – помимо «Вождоваца» это «Раднички».

25 января «Динамо» проведет игру против катарской «Аль-Вакры», далее будут еще девять матчей, в том числе с болгарами («Ботев») и корейцами («Канвон»). «Балтика» того же 25 января сыграет сразу два матча, один из которых – с боснийским «Борацем», всего запланировано восемь игр.

26 января «Сочи» проведет матч против собственной молодежки, всего в планах семь игр. 27 января у «Урала» намечена игра с «Зенитом». Известно также, что 3 февраля «Спартак» сыграет с «Аль-Джазирой» (потом – зимний турнир), а ЦСКА 9 февраля – с «Сочи». По матчам «Оренбурга» и «Краснодара» станет ясно позже.

Трансферные изменения в командах: «Зенит» уже укрепился, у ЦСКА новый нападающий, у «Краснодара» – денежный переход

До старта РПЛ еще полтора месяца, так что в составах пока не слишком много нового.

«Зенит» – главный ньюсмейкер: заплатил 29 миллионов за бразильцев Артура, Педро и Нино, вытащил у «Краснодара» Ильзата Ахметова, в минусе – аренды Роберта Ренана и Дмитрия Чистякова.

ЦСКА поменялся с «Балтикой» – забрал Тамерлана Мусаева и отдал Ярослава Арбузова. «Краснодар» укрепил опорную зону колумбийцем Кевином Кастаньо за 7,3 млн евро, а «Ростов» подписал аж самого Роналдо – вингера. Еще один заметный трансфер – Никита Салтыков перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив», но сезон доиграет в Самаре.

Константин Марадишвили и Никита Ермаков отправились в аренду в «Пари НН», Виталий Лисакович арендован «Балтикой» у «Рубина», Данила Прохин – «Оренбургом» у «Ростова». «Урал» подписал белоруса Валерия Бочерова.

Есть ли котировки на товарищеские матчи? Даже на целый турнир

Прежде всего, букмекеров интересует «Винлайн Зимний Кубок РПЛ», который состоится в Абу-Даби в период 2-14 февраля. В нем сыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» из Казахстана и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Спартак» – фаворит турнира, на его победу можно поставить за 1.85. Успех «Ростова» котируется за 4.80, «Шабаба» – за 5.00, «Кайрата» – за 7.00.

На победу «Спартака» над «Ростовом» можно поставить за 1.70, над «Шабабом» – за 1.83, над «Кайратом» – за 1.55. Ростовчане – небольшой фаворит в игре против «Кайрата» (2.47), но не в матче против «Шабаба» (2.71). В споре «Шабаба» и «Кайрата» предпочтение отдано дубайскому клубу.

Вероятно, позже появятся коэффициенты на Кубок Равноправия, где сыграют «Зенит», «Сантос», «Шанхай Шэньхуа» и «Аль-Духаиль».

А можно ли ставить на одиночные товарняки? Да, периодически они появляются у букмекеров

Их даже можно отследить по прошлому лету или зиме. Как правило, тенденция такая: матчи популярных клубов РПЛ вроде «Спартака», «Зенита» или ЦСКА в большинстве своем доступны для ставок. Игры средних команд появляются реже. Но, как правило, товарищеские матчи клубов РПЛ все равно часто задействованы у букмекеров.

Какими именно они будут этой зимой – сказать сложно. Сейчас российские клубы только начинают проводить товарищеские матчи. Пока есть котировки только на зимний турнир «Спартака» и «Ростова».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович