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Разогрев перед выходными: пробуждение «Локомотива» во втором тайме, гол «Ювентуса» «Наполи», минимум угловых в Испании

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Пятница – традиционный разогрев перед матчами выходными, но сегодня еще и старт последнего в году тура РПЛ и мощная вывеска в Италии. Прикидываем варианты!

«Локомотив» сыграет вничью с «Уралом» в первом тайме и победит во втором

Основа первого прогноза – аж 13 ничьих из 17 возможных в первых таймах «Локомотива». У «Урала» стандартный показатель в виде восьми, но чаще него вничью до перерыва играют только три команды. Что там на ничью в первом тайме? 2.21.

«Локо» до перерыва забил всего восемь голов, а после – 19. Мы помним, что 10 мячей на 75+ минутах принесли команде 11 очков. «Урал» же – худшая команда вторых таймов в РПЛ всего с двумя победами. Фора -0.25 на второй тайм «Локомотива» котируется за 1.78.

«Ювентус» забьет «Наполи» во втором тайме

Несомненно, главный матч дня в Европе – это «Ювентус» – «Наполи». «Юве» лишь однажды в последних семи домашних матчах чемпионата не удалось забить во втором тайме, а «Наполи» после перерыва пропускает в пяти подряд играх.

А еще в последних 14 очных матчах в Турине только дважды «Юве» не забивал во вторых таймах. В общем, гол «Ювентуса» за этот отрезок идет за 1.76.

«Хетафе» и «Валенсия» – совсем не фанаты угловых

Матч «Хетафе» – «Валенсия» – между командами, которые реже всех в Ла Лиге подают угловые. И дальше цифры: соответственно 3.53 и 3.40 в среднем за матч, 4.57 дома у «Хетафе» и 3.12 в гостях у «Валенсии». А еще – ТМ9.5 по угловым сыграл в шести подряд играх «Хетафе» и шести из семи последних выездов «Валенсии».

В общем, ТМ9.5 напрашивается, но уже дается 1.60. Можно рискнуть с ТМ8.75 за 1.90.

Очевидные голы и неочевидная фора в Германии

Мимо матча «Хоффенхайм» – «Бохум» идти не хочется – уж очень непредсказуемым он может быть. У хозяев в 13 турах «обе забьют» зашло 12 раз, у гостей – девять. Но вариант с ОЗ слишком прогнут до 1.53.

Можно рискнуть с форой +1 у «Бохума» за 1.75. Аргумент в том, что дома «Хоффенхайм» выиграл всего один матч и пока вообще одна из худших домашних команд Бундеслиги. У «Бохума» в гостях три поражения из семи возможных.

«Ланс» расцветет перед Лигой чемпионов

У «Ланса» во вторник важный матч против «Севильи», так что против «Монпелье» в гостях он играет сегодня. После тяжелого начала «Ланс» выпрямился в Лиге 1 – не проигрывает в девяти матчах подряд, выиграл шесть из них, также в шести не пропускал.

«Монпелье», напротив, уже месяц без побед, да еще и лишь два очка в пяти матчах. В трех из них – не забивал. Победа «Ланса» с форой -0.25 котируется за 1.81.

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Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino

2 комментария
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Ювентус-Наполи это будет один из самых предсказуемых матчей тура. Ювентус достроил автобус почти до совершенства, а у Наполи догасает наследие Спаллети и много зависит от настроения лидеров. Поэтому всех ждет бодрое начало от Юве и минут 50-60 каттеначо. Второй такой же матч вероятно будет в воскресенье в Риме это Рома - Фиорентина. 70-80 минут стерильных распасовок перед штрафной команды Мауриньо и 10-20 минут на контратаки Ромы.
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А фотку спорц взял Кима который уже давно в Баварии а не в Наполи 🤦‍♂️
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