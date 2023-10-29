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«Трактор» едет по КХЛ, «Спартак» всегда забивает «Краснодару», «МЮ» и «Касл» – низовые, и еще несколько вариантов на среду

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Раздел «Ставки» на Sports.ru сегодня в мультиспортивном формате, где хоккей – там и футбол, подумали мы, и предлагаем сразу пять матчей на рассмотрение. Тренды и линии – наше почтение.

«Адмирал» для грустных

«Трактор» примет «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ. Клуб из Владивостока проиграл 8 из 9 последних матчей, семь из них – в основное время. У «Трактора» на этом отрезке пять побед.

Поставить на победу челябинцев в основное время можно за 1.75. Ничья идет за 4.50, успех «Адмирала» – за 4.30.

«Спартак» для забивных

«Спартак» и «Краснодар» встретятся в Фонбет Кубке России. Команды провели 28 матчей в чемпионате и Кубке России и лишь два раза сыграли вничью. У «Спартака» 18 побед, у «Краснодара» – восемь.

Москвичи забивают в личных встречах в среднем по два гола за игру (56 голов в 28 матчах). Южане отличаются гораздо реже – 39 голов. Поставить на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 можно за 1.97. ИТ меньше идет с коэффициентом 1.83.

«Хоффенхайм» на выезде

Дортмундская «Боруссия» примет «Хоффенхайм» в матче 1/16 финала Кубка Германии. «Хоффенхайм» побеждает на выезде в шести матчах подряд. В сегодняшней игре на гостей дают коэффициент 5.65.

«Боруссия» – явный фаворит за 1.53. Поставить на ничью можно с коэффициентом 5.05.

Низы «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. В четырех последних очных встречах команд было забито меньше трех голов. Тотал меньше 2,5 в сегодняшнем матче сыграет за 2.00, больше – за 1.87.

Поставить на проход «МЮ» в 1/4 финала можно с коэффициентом 1.67. Аналогичная ставка на «Ньюкасл» идет за 2.28.

«Ливерпуль» в тренде

«Борнмут» встретится с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Команда Юргена Клоппа пропускает в первом тайме в семи последних матчах на выезде. В сегодняшней игре серия «Ливерпуля» продлится за 2.60. Поставить на то, что «Борнмут» не забьет в первом тайме, можно с коэффициентом 1.43.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков; Gettyimages.ru/Matt McNulty

1 комментарий

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Иванов Сергей
Что то очень высокий кэф на Ливерпуль, а ну им же этот КАЛ просто не нужен
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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