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В каком клубе не играл Дзюба? Какую команду из РПЛ знает Неймар?

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Томительное ожидание подходит к концу – чемпионат России вот-вот вернется. А вместе с ним вернутся новые интриги, противостояния и смыслы. Перед стартом нового сезона пройдите тест на знание команд российской Премьер-лиги.

logoпремьер-лига Россия
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