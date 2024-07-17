В каком клубе не играл Дзюба? Какую команду из РПЛ знает Неймар?
Томительное ожидание подходит к концу – чемпионат России вот-вот вернется. А вместе с ним вернутся новые интриги, противостояния и смыслы. Перед стартом нового сезона пройдите тест на знание команд российской Премьер-лиги.
Настоящий букмекер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий