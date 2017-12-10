БК «Иркут»

25 февраля, 22:13 Автор Попова Анна День защитников «Иркута» Очередная серия домашних игр баскетбольного клуба «Иркут» выпала на праздничные дни. В День защитника Отечества, 23-го февраля, иркутяне принимали москвичей из «МБА», а 25-го февраля провели матч против команды»Химки». Казалось бы, эта серия не должна была оказаться для «Иркута» слишком сложной. Обе команды-соперника находятся ниже оранжево-чёрных в турнирной таблице, и из большинства встреч с ними иркутяне выходили победителями - «Химкам» они не проиграли ни разу, а вот команде «МБА» однажды уступили, но с минимальной раз...