Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    БК «Иркут»
    О том, чем живет иркутский баскетбол
      Автор Попова Анна

      День защитников «Иркута»

      Очередная серия домашних игр баскетбольного клуба «Иркут» выпала на праздничные дни. В День защитника Отечества, 23-го февраля, иркутяне принимали москвичей из «МБА», а 25-го февраля провели матч против команды»Химки». Казалось бы, эта серия не должна была оказаться для «Иркута» слишком сложной. Обе команды-соперника находятся ниже оранжево-чёрных в турнирной таблице, и из большинства встреч с ними иркутяне выходили победителями - «Химкам» они не проиграли ни разу, а вот команде «МБА» однажды уступили, но с минимальной раз...
      +5
      Автор Попова Анна

      Спасение в начале и нервная концовка

      Многие считали, что итог матча между баскетбольными клубами «Иркут» и «Спартак Санкт-Петербург» будет сложно предугадать. Та питерская команда, которая посетила Иркутск в декабре и которую оранжево-чёрные уверенно обыграли, за два месяца успела серьёзно усилиться. В их рядах теперь числится легионер из США Майкл Гевин, который, согласно статистике на сайте РФБ, входит в тройку самых забивающих игроков Суперлиги-1 - в среднем американец набирает 18.3 очка за игру. Поэтому иркутянам нужно было подойти к этому матчу со всей ответственностью - ведь любой проигрыш уменьшает ...
      +5
      1
      Автор Попова Анна

      Проигрыш в первой половине и волевая победа

      Только что на паркете Дворца спорта «Труд» завершился матч «Иркут» - «Зенит-Фарм», в котором со счётом 78:62 победили иркутяне. Несмотря на то, что соперники оранжево-чёрных находятся на последнем месте турнирной таблицы, матч оказался не таким простым, как все ожидали. Первая половина игры прошла на равных - казалось, что «Иркут» был не очень настроен на активные действия в атаке. Это привело к тому, что во втором отрезке матча гости из Санкт-Петербурга быстро сравняли счёт, а к завершению половины игры и вовсе вырвались вперёд. Команды ушли на ...
      +4
      Автор Даниил Конин

      Итоги месяца для «Иркута»

      Перед Новым годом тренер «Иркута» Александр Лукин и капитан иркутской команды Егор Муравьёв в один голос заявляли, что перед «Иркутом» стоит задача выхода в «Финал четырёх» Кубка России, а капитан «Иркута» ещё отметил, что успешное выступление в Кубке наверняка прибавит положительных эмоций игрокам, что позволит им улучшить ситуацию и в чемпионате
      +7
      Автор Даниил Конин

      Виталий Ионов: «Иркут» прошлого сезона заслужил всеобщее уважение»

      Он прошел школу пермского «Урал-Грейта». Стал дважды чемпионом в составе «Урала», в третий раз завоевав чемпионский титул уже в Новосибирске. В том же «золотом» сезоне вместе с командой Владимира Певнева взял и Кубок России по баскетболу
      +2
      1
      Автор Даниил Конин

      Григорий Андреев: «Поражениям не может быть никаких оправданий»

      Привлекался в молодежную сборную России. Бронзовый призер Еврокубка, а также чемпионата Профессиональной Баскетбольной Лиги (ПБЛ) страны в составе подмосковного «Триумфа». Единственный мастер спорта международного класса в «Иркуте» нынешнего сезона. Григорий Андреев перед стартом длительной домашней серии ответил на вопросы автора этого блога.
      +5
      1
      Автор Даниил Конин

      Хроника пикирующего «Иркута»

      Новый сезон баскетбольного клуба «Иркут» был полон ожиданий, однако старт в рамках 27-го по счету чемпионата России вышел обескураживающим: пять поражений, из которых два – на своем поле
      +23
      3
      Автор Даниил Конин

      Кубок Сибири и Дальнего Востока: итоги

      В Иркутске завершился розыгрыш очередного Кубка Сибири и Дальнего Востока по баскетболу среди мужских команд. По итогам соревнования первыми стали баскетболисты «Новосибирска», которые в финале одолели «Спартак-Приморье» из Владивостока. «Иркут», в матче за третье место встречавшийся с красноярским «Енисеем-2», взял бронзу
      +10
      7
      Автор Даниил Конин

      Иркутск готовится к Кубку Сибири и Дальнего Востока

      Приближается сезон, и блог «БК «Иркут» выходит из спячки. Выходит из спячки и напоминает, что уже скоро начнется Кубок Сибири и Дальнего Востока, который примет как раз Иркутск. О нем и поговорим!
      +10
      4
    Показать ещe

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться