Быстрая контратака в матче МЛС
А раньше он так забивал в лиге чемпионов
Гол через самую большую стенку
У парня шикарный удар
Красивый финт в матче против легенд МЮ
Он не умеет забивать некрасиво
Мастерство не пропьешь
Красивый гол от защитника
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