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    Sports.ru

    Болер
    Развлекательный Футбол
    21
    |Автор глобус01

    Голевой пас вратаря

    Быстрая контратака в матче МЛС
    Рейтинг +20
    0 комментариев
    |Автор глобус01

    Алешандро Пато забил великолепный гол

    А раньше он так забивал в лиге чемпионов
    Рейтинг +22
    10 комментариев
    |Автор глобус01

    Самый странный штрафной в исполнении Пауло Дибалы

    Гол через самую большую стенку
    Рейтинг +28
    0 комментариев
    |Автор глобус01

    Капитан «Реала» отжигает

    У парня шикарный удар
    Рейтинг +108
    17 комментариев
    |Автор глобус01

    Роналдиньо не стареет

    Красивый финт в матче против легенд МЮ
    Рейтинг +7
    0 комментариев
    |Автор глобус01

    Чумовой гол Хамеса на тренировке

    Он не умеет забивать некрасиво
    Рейтинг +65
    10 комментариев
    |Автор глобус01

    Классный гол Дель Пьеро в Гватемале

    Мастерство не пропьешь
    Рейтинг +36
    6 комментариев
    |Автор глобус01

    Когда защитник превращается в Месси

    Красивый гол от защитника
    Рейтинг +20
    2 комментария
    |Автор глобус01

    Ваша неделя, представленная Томасом Мюллером

    Самый смешной игрок Баварии
    Рейтинг +17
    0 комментариев
    |Автор глобус01

    Месси — 30!

    Сможет ли игрок Барсы выиграть чемпионат мира в России
    Рейтинг +9
    0 комментариев
    21
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