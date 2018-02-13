Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Большие кэфы от авантюриста
    Для любителей больших кэфов и сумасшедших
      Автор Диванный_эксперт

      Для любителей больших коэффициентов

      Добрый день друзья. На сегодня еще 2 авантюрных матча от меня: 1) Италия: Кальяри - Наполи 1/2 (победа Кальяри в первом тайме, Наполи в матче), приблизительный кэф 24 - ставка 10 у.е. 2) Болгария: Ботев - Людогорец 1/2 (победа Ботева в первом тайме, Людогорец в матче), приблизительный кэф 25 Играйте в кайф - ставка 10 у.е. Статистика: Начальный банк - 1000 у.е. Текущий банк - 880 у.е.
      +5
      Автор Диванный_эксперт

      Для любителей больших коэффициентов

      Добрый день друзья. На сегодня еще 2 авантюрных матча от меня: 1) Швеция: Эльфсборг - ГАИС 2/1 (победа ГАИС в первом тайме, Эльфсборга в матче), приблизительный кэф 22 2) Португалия: Тондела - Спортинг 1/2 (победа Тонделы в первом тайме, Спортинга в матче), приблизительный кэф 25 Играйте в кайф
      +4
      Автор Диванный_эксперт

      Для любителей больших коэффициентов

      Добрый день друзья. На сегодня еще 2 авантюрных матча от меня: 1) Испания: Лас Пальмас - Севилья 1/2 (победа Лас Пальмас в первом тайме, Севильи в матче), приблизительный кэф 25 2) Германия: Гамбург - Леверкузен 2/1 (победа Гамбурга в первом тайме, Леверкузена в матче), приблизительный кэф 28 Играйте в кайф Статистика: 6 ставок, все мимо. Учитавя большой кэф, в случае 1 успеха из 20 я в плюсе
      +1
      Автор Диванный_эксперт

      Для любителей больших коэффициентов

      Добрый день друзья. На сегодня еще 2 авантюрных матча от меня: 1) Испания: Лас Пальмас - Севилья 1/2 (победа Лас Пальмас в первом тайме, Севильи в матче), приблизительный кэф 25 2) Германия: Гамбург - Леверкузен 2/1 (победа Гамбурга в первом тайме, Леверкузена в матче), приблизительный кэф 28 Играйте в кайф Статистика: 6 ставок, все мимо. Учитавя большой кэф, в случае 1 успеха из 20 я в плюсе
      0
      Автор Диванный_эксперт

      Для любителей больших коэффициентов

      Добрый день друзья. На сегодня еще 2 авантюрных матча от меня: 1) ЛЕ: Марсель - Брага 2/1 (победа Браги в первом тайме, Марселя в матче), приблизительный кэф 25 2) Копа Судамерикана: Насьональ Асуньсон - Минерос 2/1 (победа Минерос в первом тайме, Насьоналя в матче), приблизительный кэф 25 Играйте в кайф
      +7
      2
      Автор Диванный_эксперт

      Для любителей больших коэффициентов

      Добрый день друзья. На сегодня еще 2 авантюрных матча от меня: 1) Египет: Замалек - Вади Дегла 2/1 (победа Вади в первом тайме, Замалека в матче), приблизительный кэф 22 2) Колумбия: Депортиво Кали - Чико 2/1 (победа Чико в первом тайме, Депортиво Кали в матче), приблизительный кэф 25 Играйте в кайф
      +6
      Автор Диванный_эксперт

      Для любителей больших коэффициентов

      Я не делаю никаких анализов, не получаю инсайдерской инфы, просто даю большие кэфы на удачу. На сегодня выбрал 2 матча: 1) Англия, Чемпионшип: Кардифф - Болтон 2/1 (победа Болтона в первом тайме, Кардиффа в матче) - приблизительный кэф (в зависимости от контор) - 25 2) Кубок Либертадорес: Сантьяго Уондерерс - Санта Фе 2/X (победа Санта Фе в первом тайме, ничья в матче) - приблизительный кэф (в зависимости от контор) - 16 Всем удачи, играйте в кайф
      +6
    Показать ещe

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться