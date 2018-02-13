Большие кэфы от авантюриста

26 февраля, 13:16 Автор Диванный_эксперт Для любителей больших коэффициентов Добрый день друзья. На сегодня еще 2 авантюрных матча от меня: 1) Италия: Кальяри - Наполи 1/2 (победа Кальяри в первом тайме, Наполи в матче), приблизительный кэф 24 - ставка 10 у.е. 2) Болгария: Ботев - Людогорец 1/2 (победа Ботева в первом тайме, Людогорец в матче), приблизительный кэф 25 Играйте в кайф - ставка 10 у.е. Статистика: Начальный банк - 1000 у.е. Текущий банк - 880 у.е.

19 февраля, 15:27 Автор Диванный_эксперт Для любителей больших коэффициентов Я так же буду вести статистику: Виртуальный банк (изначальный) - 1000 у.е. Ставки стандартные по 10 у.е. Сделано 10 ставок. Банк 900 у.е.

19 февраля, 15:23 Автор Диванный_эксперт Для любителей больших коэффициентов Добрый день друзья. На сегодня еще 2 авантюрных матча от меня: 1) Швеция: Эльфсборг - ГАИС 2/1 (победа ГАИС в первом тайме, Эльфсборга в матче), приблизительный кэф 22 2) Португалия: Тондела - Спортинг 1/2 (победа Тонделы в первом тайме, Спортинга в матче), приблизительный кэф 25 Играйте в кайф

17 февраля, 12:19 Автор Диванный_эксперт Для любителей больших коэффициентов Добрый день друзья. На сегодня еще 2 авантюрных матча от меня: 1) Испания: Лас Пальмас - Севилья 1/2 (победа Лас Пальмас в первом тайме, Севильи в матче), приблизительный кэф 25 2) Германия: Гамбург - Леверкузен 2/1 (победа Гамбурга в первом тайме, Леверкузена в матче), приблизительный кэф 28 Играйте в кайф Статистика: 6 ставок, все мимо. Учитавя большой кэф, в случае 1 успеха из 20 я в плюсе

17 февраля, 12:19 Автор Диванный_эксперт Для любителей больших коэффициентов Добрый день друзья. На сегодня еще 2 авантюрных матча от меня: 1) Испания: Лас Пальмас - Севилья 1/2 (победа Лас Пальмас в первом тайме, Севильи в матче), приблизительный кэф 25 2) Германия: Гамбург - Леверкузен 2/1 (победа Гамбурга в первом тайме, Леверкузена в матче), приблизительный кэф 28 Играйте в кайф Статистика: 6 ставок, все мимо. Учитавя большой кэф, в случае 1 успеха из 20 я в плюсе

15 февраля, 13:29 Автор Диванный_эксперт Для любителей больших коэффициентов Добрый день друзья. На сегодня еще 2 авантюрных матча от меня: 1) ЛЕ: Марсель - Брага 2/1 (победа Браги в первом тайме, Марселя в матче), приблизительный кэф 25 2) Копа Судамерикана: Насьональ Асуньсон - Минерос 2/1 (победа Минерос в первом тайме, Насьоналя в матче), приблизительный кэф 25 Играйте в кайф

14 февраля, 12:37 Автор Диванный_эксперт Для любителей больших коэффициентов Добрый день друзья. На сегодня еще 2 авантюрных матча от меня: 1) Египет: Замалек - Вади Дегла 2/1 (победа Вади в первом тайме, Замалека в матче), приблизительный кэф 22 2) Колумбия: Депортиво Кали - Чико 2/1 (победа Чико в первом тайме, Депортиво Кали в матче), приблизительный кэф 25 Играйте в кайф