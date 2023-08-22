Даже «Феррари» в деле.

25 августа в «Формуле-1» завершается летний перерыв – болиды выкатятся на тренировку домашнего для Макса Ферстаппена Гран-при Нидерландов. Да, «Ред Булл» почти без сомнений возьмет оба титул (помогут только сходы в большинстве оставшихся гонок или снятие с чемпионата), но на одном лишь розыгрыше первых мест интрига не заканчивается!

Напротив – без Ферстаппена нынешний сезон оказался бы крайне конкурентным и непредсказуемым: второе место было у «Макларена», у «Астон Мартин», у «Феррари», у «Мерседеса», у Серхио Переса. То есть выиграть гонки могли бы пилоты пяти разных команд!

И вообще в «Формуле-1» осталось достаточно интриги до самой ленточки!

Выиграет ли гонку кто-то кроме «Ред Булл»?

Действующие чемпионы мира проводят уникальный и рекордный сезон: 12 побед в Гран-при из 12-ти и 13 гонок подряд (пали два рекорда «Ф-1» всех времен по победным сериям), а Ферстаппен выиграл 8 заездов подряд – до рекорда Феттеля осталась всего одно первое место.

Это уникальный сезон – один на десятилетие. Ферстаппен просто уничтожает соперников, пока его напарник Серхио Перес заваливает квалификации и с трудом выбирается в топ-5 и на подиумы.

«Лично мне кажется, что «Формула-1» остается интересной – и интерес в том, например, как долго Макс сможет продолжать доминирование, – согласен чемпион «Ф-1» 1978-го Марио Андретти. – Сейчас Макс творит историю и это прекрасно – зная о том, насколько непростая перед ним стоит задача, вы должны отдать ему должное».

Действительно, еще никто столько не выиграл подряд: в календаре теперь 22 Гран-при, а забирать практически все удавалось только на расписании в 16 этапов. Даже доминирующий «Мерседес» 2010-х упускал 2-3 гонки за сезон.

«Ред Булл» верит в возможность стопроцентного результата – впервые в истории – но насколько он все-таки реален?

У Ферстаппена и Переса давно не случалось технических неполадок – последние сбои в трансмиссии зарегистрированы в конце весны-начале лета. Даже для нынешней свернадежной «Ф-1» это необычно – обойтись 20 гонок подряд без единой проблемы. Последние серьезные поломки произошли в квалификации на Гран-при Саудовской Аравии (второй этап) на болиде Ферстаппена и в квалификации на Гран-при Австралии (третий этап) на болиде Переса. Чисто статистически вероятность отказа все больше с каждой гонкой – полные чемпионаты без потерь удаются крайне редко.

А еще «Формула-1» тоже ищет способы разнообразить гонки. Квалификацию в Венгрии зажгла идея альтернативных шинных выборов (первый сегмент – только на самых жестких комплектах, второй сегмент – на средних, и только финал – на самых мягких), и эксперименты будут продолжаться. Еще в чемпионате рассматривают возможность запрета использования системы ускорения на прямых DRS в квалификациях – а именно она дает «Ред Булл» буст в 20-30 км/ч. Субботы для Ферстаппена и Переса точно усложнятся – следом выпадет больше нагрузки и риска в воскресенье, а там и непредсказуемость!

Второе место обоих зачетов: Перес против Алонсо и Хэмилтона, а «Мерседес» – против «Феррари» и «Астон Мартин»

Пока Макс Ферстаппен отрывается в общем зачете и тащит «Ред Булл» в Кубке конструкторов (серьезно – у чемпиона очков больше, чем у любой другой команды!), за его спиной разворачивается драматичная схватка с минимальными отрывами.

Перес вроде бы отрастил 40-очковый хвост по отношению к остальным, но мы все-таки говорим о пилоте, побившем рекорд «Ред Булл» по непопаданию в топ-10 квалификации.

На дне этой серии после Гран-при Канады, например, Перес выигрывал у третьего места всего 9 баллов. Только в последние две гонки Серхио немного всплыл, а его главные преследователи уступали «Макларену» и «Феррари» – но есть ли гарантия, что Серхио не повторит череду провалов? Битва пелотона с непобедимым «Ред Булл» может выглядеть и так!

Особенно захватывает параллельная разборка ветеранов: машина Фернандо Алонсо более стабильная, но медленнее прогрессирует, а «Мерседес» Льюиса Хэмилтона хуже управляется, но и обновляется заметнее. Испанец обещал не сходить с подиумов и сокрушить бывшего напарника – пока не удается, но «Астон Мартин» уже объявил о планах на обновления до конца сезона!

Потому схватка за второе место Кубка конструкторов интригует еще напряженнее:

«Мерседес» оторвался благодаря общему вкладу обеих пилотов, «Астон Мартин» едет на одном Алонсо, а «Феррари» пытается продраться через износ покрышек и эмоциональность Леклера. У каждого – свои слабости и сильные стороны, и не все они зависят от машины и ею же решаются: что может быть занятнее?

Особенно когда снизу подталкивает все разгоняющийся «Макларен»: только за последние 4 гонки англичане взяли больше полусотни очков и обогнали на отрезке «Астон Мартин» с «Феррари», почти достав «Мерседес».

Насколько высоко запрыгнет «Макларен»? Пиастри заедет-таки на подиум в дебютном сезоне?

Оранжевая команда начала сезон как полный аутсайдер: старые проблемы с перегревом и аэродинамической нестабильностью, провали в квалификации, целая серия мест вроде 15-го и 17-го…

Две волны обновлений перевернули ситуацию: Ландо Норрис приехал четвертым в Австрии, а в Великобритании и Венгрии финишировал вторым. Оскар Пиастри тоже прописался в топ-5, претендовал на поул в спринте в Бельгии и взял там же второе место – только финиш в топ-3 большой гонки от него ускользнул.

Тем не менее, «Макларен» отложил новую волную обновлений, а гонку Норриса в Бельгии спас только смелейшей стратегией с новыми шинами для сухой погоды под накрапывающий дождь.

На данный момент «Макларен» в общей сложности быстрее, команда работает крайне стабильно, но Норрису все еще не подходит болид – даже Ландо страдает от огромной адаптационной работы. Пока «оранжевые» еще не на уровне «Мерседеса», но босс «Макларена» Зак Браун явно артикулирует план достижения титула второй силы пелотона к финалу года:

«Мы стараемся приблизиться к Максу Ферстаппену, но каждый раз, когда вам кажется, что вы смогли приблизиться, он просто уезжает вперед. Его выступления действительно впечатляют.

Мы были бы рады оказаться второй по скорости командой к концу сезона, стать лучшими из остальных. Впереди у нас длинный путь, но «Макларен» определенно вернулся в игру.

В начале сезона для нас все и правда было похоже на публичное избиение, но при этом мы знали, что процесс доработки болида идет очень хорошо. И в итоге команда отлично со всем справилась, так что у нас нет проблем с мотивацией».

Насколько же высоко в реальности поднимется «Макларен»? Возьмет ли подиум восходящая звезда «Ф-1» – редкостно самоуверенный и спокойный новичок Оскар Пиастри? Закрепится ли легендарная команда во главе пелотона? Только ради ответов на этот вопрос остаток сезона точно надо смотреть!

Сражение аутсайдеров: «Уильямс» без технологий, убивающий шины «Хаас», медленная «Альфа Ромео» или нестабильная «Альфа Таури»

Еще одна схватка с гандикапом в 1-2 балла развернулась с седьмого по десяток места Кубка конструкторов – вот где точно даже одна гонка может все безвозвратно поменять:

Каждая позиция дает дополнительные 5-10 призовых миллионов долларов и больше внимания спонсоров, но отнимает время работы в аэротрубе и симуляторе на следующий сезон. Тем не менее, конечно, каждая команда хочет финишировать как можно выше – они же потому и соревнуются.

Кто же в претендентах?

«Уильямс» – команда с самой отсталой базой, технологиями и деталями. Весь их успех оформлен умным использованием доступного минимума: достаточно простой концепции машины-ракеты, меткого подбора настроек, опытного и стабильного пилота Алекса Албона и его безошибочности в обороне. Большую часть очков «Уильямс» набрал благодаря геройствам на Гран-при Канады и Великобритании – и аутсайдер безмерно рад нынешнему положению.

«Если бы в начале года вы сказали мне или кому угодно в команде, что все будет так, мы бы с руками оторвали такое предложение. Так что все хорошо! Не хотелось бы делать громких заявлений, но с учетом того, где мы были в начале сезона и того, где находимся сейчас, можно сказать, что команда добилась отличного прогресса», – высказался Албон перед летним перерывом.

Сразу за ним с одинаковым количеством очков – «Хаас» («Уильямс» выше, поскольку первым набрал зачетные баллы). После успешного 2022-го американцы надеялись на дальнейший прогресс, но врезались в обновленную подвеску – из-за нее шины в гонке сжигаются за несколько кругов, особенно в жаркую погоду. И сам «Хаас» ничего не может поделать с проблемой: поставщик – «Феррари», а итальянцы сами страдают от узости окна настроек и всю первую половину сезона меняли почти все детали, кроме как раз подвески. Сильнейшие вайбы 2020-го – когда «Хаас» уже проваливался из-за подвески «Феррари»!

В итоге единственный шанс американцев на хорошие результаты – прорывные квалификации (ведь именно на одном круге техника «Феррари» как раз хороша), а дальше либо надежды на хаос и удачу в гонках, либо на большое количество красных флагов и автомобилей безопасности. Если заезд проходит спокойно, Хюлькенберг и Магнуссен по 3 раза останавливаются в боксах и финишируют в боттом-5, а если этап – на необгонной трассе и погоню постоянно приостанавливают, появляется шанс (7-е место Нико на Гран-при Австралии, шестое в коротком спринте в Австрии после старта 4-м). В начале сезона до прогресса «Макларена» «Хаас» еще мог органически дотянуться до топ-10, но теперь задача почти невыполнима.

«Альфа Ромео» удивила супертемпом в квалификации на Гран-при Венгрии: асфальт «Хунгароринга» преподнес намного больше механического сцепления, чем ожидалось, и в целом управляемая, но в общем медленная машина под управлением Чжоу и Боттаса забралась на 5-е и 7-е. Будущая «Ауди» хороша на пилотажных трассах с обилием техничных секторов и медленных поворотов, но в быстрых и на прямых темпа просто не хватает – потому очковые прорывы и обгоны от Чжоу с Боттасом видели только в Бахрейне, Австралии, Испании и Канаде. Венгрия, к сожалению, завершилась фактически еще на первом круге из-за технической неполадки.

В целом хорошая базовая управляемость позволяет надеяться на новый прорыв на подходящем треке – и его вполне может хватить на рывок в Кубке конструкторов и повышение позиций. «Уильямсу» рано расслабляться.

И последний самый явный претендент на итоговое поражение – «Альфа Таури». У юниорской команды «Ред Булл» трудное положение: машина – самая аэродинамически нестабильная во всем пелотоне, у нее нет сильных сторон, и команда не демонстрирует особого мастерства в стратегии и на пит-стопах. Фактически все три очка – три попадания на 10-е – просто личное мастерство Юки Цуноды. Он провел индивидуально очень сильный старт сезона, выдавая стабильный темп в первых четырех гонках – а затем немного расслабился (возможно, после ультиматума напарнику – перестал чувствовать опасность). В Бельгии тот Юки вернулся и вновь стабильным темпом и обгонами ребят вроде Алекса Албона добыл зачетный балл.

Правда, соперники улетели слишком далеко – выжимать по одному десятому месту уже поздно. «Альфа Таури» нужен сильный результат хотя бы в одной гонке – но увидим ли мы его?

Что ждет Даниэля Риккардо в «Альфа Таури»?

Казалось бы, именно для прорыва и яркого результата «Альфа Таури» и пригодится возвращенец и победитель восьми Гран-при Даниэль Риккардо? Все-таки ведь не зря его после полугода на шоукаре и симуляторе «Ред Булл» посадили на место Ника де Вриса с такой помпой, словно дальше его ждет и основная команда.

И да, большое количество механического сцепления заретушировала проблемы «Альфа Таури», и Риккардо выиграл 0,007 секунды у Цуноды в квалификаци. Но в Бельгии в более «обычных» условиях все вернулось – и провалы в квалификациях, и 23 секунды отставания от напарника.

Двух Гран-при хватило для приглушения восторгов и ожиданий: теперь советник «Ред Булл» Гельмут Марко публично рассуждает только о возможности Риккардо остаться в «Альфа Таури» еще на год.

«Конечно, нужно спросить Даниэля, каковы его… Ну, мы знаем, каковы его цели, но как их достичь, вопрос в том, готов ли он вернуться в следующем году в «Альфа Таури» на постоянной основе и работать с полной отдачей.

Изменения (с приходом Риккардо) оказали на команду очень хорошее, положительное влияние, добавили мотивации.

Если отставание де Вриса в среднем колебалось в районе 0,3-0,5 секунды, то в случае с Риккардо мы сразу говорим либо о совсем небольшом отставании, либо о равном темпе с Юки Цунодой. И впереди у нас есть еще девять (на самом деле десять) гонок – посмотрим, как ситуация будет развиваться в этих гонках».

Просто слабости Риккардо никуда не делись: он – все еще зависимый от уровня и поведения машины гонщик. Его откровение «дайте мне победный болид – и я выиграю» раскрывает все: Дэн отлично бы смотрелся в моносерии вроде «Индикара», где разница только в моторе и настройках, но в «конструкторском» чемпионате за пределами топ-команды Дэн не может сходу заблистать.

«Альфа Таури» же еще хуже прошлогоднего «Макларена» по всем статьям, потому ближайшие гонки останутся крэш-тестом адаптивности Дэна. Прямо сейчас пока не видно, как он сможет справиться и спасти команду от последнего места – но вдруг у него получится? Верите в него?

Кто еще вылетит из «Формулы-1»?

Ник де Врис лишился места первым – еще до традиционной обычной волны перезаключений контрактов. Вышла невиданно быстрая высадка даже по меркам супертребовательного «Ред Булл».

Но и после его увольнения кандидаты еще остались. Если Дэн Риккардо не справится, то запросто может повторить судьбу предшественника – да и карьера Юки Цуноды далеко не предрешена, пока его контракт с «Ред Булл» не продлен!

Под угрозой и новичок «Уильямса» Логан Сарджент – он ездит на среднем для дебютанта уровне, но, конечно, без шансов проигрывает Албону. Нынешняя «Формула-1» настолько конкурента, что его могут и не оставить!

Завершается контракт и у Кевина Магнуссена с Чжоу Гуанюем. Кевин сильно уступает Нико Хюлькенбергу, а у «Альфа Ромео» может произойти переоценка стратегических планов из-за грядущего превращения в «Ауди».

В «Альпин» тоже напряжение: произошла полная смена менеджерского состава, нанявшего Пьера Гасли, а сторона француза категорически недовольна результатами команды.

Формально без контракта и Льюис Хэмилтон – его продление с «Мерседесом» выглядит неизбежным, но… А вдруг именно он следующий?

Кого следующего уволят из «Альпин»?

Казалось, фасад французской команды давно так красиво не расписывали, как после мощного объявления о продаже акций команды инвесторскому пулу из владельцев «Ливерпуля» и голливудским звездам вроде Райана Рейнольдса за 200 миллионов.

Но всего за месяц менеджерская структура «Альпин» просто сложилась: ушел шеф бренда Лоран Росси, в «Уильямс» убежал технический директор Пэт Фрай, новый временный босс уволил несогласившихся с ускоренными сроками прогресса шефа Отмара Сафнаэура (проработал 1,5 года) и спортивного директора Алана Пермейна (отработал пару десятков лет).

Кажется, из высшего руководящего состава «Альпин» увольнять больше некого – зачищены все ставленники Лорана Росси и его предшественников. Кроме нанятого ими Пьера Гасли!

Видимо, чтобы вскорости пойти на новый круг, французская компания рассматривает на роль босса команды недавно уволенного из «Феррари» Маттию Бинотто. Да, того итальянца, превратившего «молодую команду» и у нас все хорошо» в мемы.

Как сложится финал сезона у «Альпин» – отдельный вид мыльной оперы!

Кто теперь спалится на превышении расходов?

В прошлом году оформление второго титула Макса Ферстаппена утонуло в новом скандале – «Ред Булл» поймали на незначительном превышении трат на машину в 2021-м, оштрафовали на $7 млн и лишили части времени работы в аэротрубе и на симуляторе.

Из-за нюансов бухгалтерских проверок и переговоров с «нарушителями» (их вообще-то было три, если помните – процедуры еще нарушили «Уильямс» и «Астон Мартин») результаты расследования и закрытие сезона тянули до конца октября.

В этом году, похоже, нас может ждать не менее длительная и напряженная драма: по слухам, 3 команды могли вновь пробить потолок трат, но аудит еще продолжается.

В этом году финансовая комиссия ФИА усилилась десятью экспертами на полной занятости – они целыми днями штудировали 150-200-страничные отчеты команд по финансовым тратам в 2022-м.

Формально первое изучение должно было закончиться в конце июля, затем – период расследования спорных моментов, на который выделено от 30 до 45 дней, а после него – фаза переговоров, если превышения все-таки выявлены.

Финансовая комиссия ФИА обещает суровый подход – поймают кого-то на этот раз и как они отделаются теперь?

А вы за чем будете следить? Что в финале сезона интригует вас?

Фото: Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli, Mark Thompson, Lars Baron, Peter Fox, Dan Mullan