Женечкина Аналитика матчей НХЛ

Кингз – Блюз Да, это настоящая битва за восьмерку на Западе, по-футбольному – матч за 6 очков, а по-нашему за 4. Мы не будем всерьез останавливаться на предыдущих играх соперников, т.к. они были давно, поговорим лучше о текущих сериях команд. Музыканты явно посыпались и их шансы на плей-офф тают от матча к матчу. Да, последние 2 игры они выглядели неплохо (если можно так сказать про 0-2 Сан-Хосе), но Даллас зацепили, что уже неплохо. Кингз играют ровно, и с такой игрой, всего скорее будут в плей-офф, но в их игре случаются непонятные выбросы, такие как влет 3-4 Эдмонтону и 3-5 Чика...