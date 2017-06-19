Уже 3 июля из отпуска выходит основной состав Халла и Леонид Слуцкий начнет тренировки и знакомство с игроками. Предлагаем ознакомиться с событиями, ожидающими йоркширский клуб в ближайшем месяце

Сегодня стал известен календарь матчей Чемпионшипа 2017/2018. Вам представлены все матчи Халл Сити на предстоящий сезон.

19 июня 13:14 | Автор Автор vitalyaryabkov

Своей игрой в прошлом сезоне Якупович обратил на себя внимание ряда клубов Премьер-лиги, но «Халл Сити» стоит сделать конкретное заявление о своих планах для упрямых фантов «Халла». Ведь сейчас им как никогда нужна стабильность.