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    Янтарный Йоркшир
    Новости и рассуждения о Халл Сити
    |Автор vitalyaryabkov

    Новая форма, сборы в Португалии и матч против Клаудио Раньери – календарь Халла на июль

    Уже 3 июля из отпуска выходит основной состав Халла и Леонид Слуцкий начнет тренировки и знакомство с игроками. Предлагаем ознакомиться с событиями, ожидающими йоркширский клуб в ближайшем месяце

    Леонид Слуцкий, Д2 Англия, Халл, Нант
    Рейтинг +28
    4 комментария
    |Автор vitalyaryabkov

    Календарь Халл Сити в Чемпионшипе 17/18

    Сегодня стал известен календарь матчей Чемпионшипа 2017/2018. Вам представлены все матчи Халл Сити на предстоящий сезон.

    Леонид Слуцкий, Д2 Англия, Халл
    Рейтинг +21
    0 комментариев
    |Автор vitalyaryabkov

    Почему Халл Сити должен сохранить у себя Якуповича

    Своей игрой в прошлом сезоне Якупович обратил на себя внимание ряда клубов Премьер-лиги, но «Халл Сити» стоит сделать конкретное заявление о своих планах для упрямых фантов «Халла». Ведь сейчас им как никогда нужна стабильность.

    Леонид Слуцкий, Д2 Англия, Элдин Якупович, Халл
    Рейтинг +11
    1 комментарий
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