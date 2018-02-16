17 февраля, 16:34 Автор Вячеслав Добрый ЦСКА не будет препятствовать приходу болельщиков Спартака на матч с Црвеной Звездой Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб не станет препятствовать проходу на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с Црвеной Звездой болельщиков Спартака. – Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников Спартака на игру с Црвеной. – В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков – кто бы ни пришел на гостевой сектор. Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили. Надеюсь, все пройдет нормально, и если болельщики Спар...